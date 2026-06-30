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कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी? पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मंडी सचिव को पांच करोड़ रुपये की सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी देता दिखाई दे रहा है

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कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को मारने की धमकी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 10:25 AM IST

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हरिद्वार: कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव लवकेश कुमार ने कुछ लोगों पर पांच करोड़ रुपए की सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो ने कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार में हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मंडी सचिव को पांच करोड़ रुपये की सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी देता दिखाई दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को मारने की धमकी: कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार के प्रभारी सचिव लवकेश कुमार पुत्र भूषण गिरि ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले दो तीन दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि वीडियो में त्रिपुरारी नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ पांच करोड़ रुपये की मांग का जिक्र कर रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो के बाद सचिव की कार्रवाई की मांग: वीडियो वायरल होने के बाद मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है. भय के कारण सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उनके परिजन भी दहशत में हैं. लवकेश कुमार ने बताया कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कई लोगों ने देख भी लिया है. इसलिए पुलिस से मांग है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो: दरअसल तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें कुछ लोग आपस में बात करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं. वीडियो बनाने वाला शख्स भी उसी कमरे में मौजूद है. इस बीच एक व्यक्ति गाली गलौज करते हुए किसी को पांच करोड़ लेकर मारने की बात कहता है. वीडियो बनाने वाला शख्स पूछता है कि किसको मारोगे. सामने दिखाई दे रहे शख्स का जवाब आता सचिव को. हालांकि वीडियो में इस बात को लेकर कुछ लोग हंसी भी उड़ाते सुनाई दे रहे हैं. वहीं पुलिस के अनुसार, वीडियो में दिखाई देने वाले अधिकांश लोग मंडी से जुड़े व्यापारी बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि-

इस मामले में एक नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है. वीडियो की सत्यता और उसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.
-चंद्रभान सिंह अधिकारी, प्रभारी, ज्वालापुर कोतवाली-

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