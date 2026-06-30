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कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी? पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार: कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव लवकेश कुमार ने कुछ लोगों पर पांच करोड़ रुपए की सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो ने कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार में हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मंडी सचिव को पांच करोड़ रुपये की सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी देता दिखाई दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव को मारने की धमकी: कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार के प्रभारी सचिव लवकेश कुमार पुत्र भूषण गिरि ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले दो तीन दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि वीडियो में त्रिपुरारी नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ पांच करोड़ रुपये की मांग का जिक्र कर रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो के बाद सचिव की कार्रवाई की मांग: वीडियो वायरल होने के बाद मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है. भय के कारण सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उनके परिजन भी दहशत में हैं. लवकेश कुमार ने बताया कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कई लोगों ने देख भी लिया है. इसलिए पुलिस से मांग है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए.