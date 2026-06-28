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सीकर में NEET के दो छात्रों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल...हॉस्टल संचालक और बाउंसरों पर केस

हॉस्टल संचालक पर रिश्तेदार से कहासुनी के बाद छात्रों की बाउंसर बुलाकर पिटाई का आरोप. वीडियो वायरल होने से परिजनों को चला घटना का पता.

Udyog Nagar Police Station, Sikar
उद्योग नगर थाना, सीकर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
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सीकर: शहर के निजी हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पार्थ बॉयज हॉस्टल के दो छात्रों ने हॉस्टल संचालक, बाउंसरों और अन्य लोगों पर लाठी-डंडों एवं पीवीसी पाइप से मारपीट, जातिसूचक गालियां और परिजनों से संपर्क नहीं करने देने के गंभीर आरोप लगाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों छात्रों के परिजन सीकर पहुंचे और पुलिस में अलग-अलग मामले दर्ज कराए. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

उद्योग नगर थाना राजेश कुमार ने बताया कि एक पीड़ित छात्र के पिता संजय कुमार बैरवा ने मामला दर्ज कराया कि उसका बेटा दो साल से सीकर में निजी कोचिंग में नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है. वह पार्थ बॉयज हॉस्टल में रहता है. 26 जून की रात 10 से 12 बजे के बीच हॉस्टल संचालक हेतराम मूंड, बाउंसर सुभाष बाजिया, दिनेश जाट, सूर्यवीर, दीपक यादव समेत अन्य लोगों ने किसी विवाद पर उसके बेटे एवं उसके साथी एवं अन्य 2 छात्रों को पाइप, डंडों तथा लात-घूंसों से पीटा.

छात्रों की पिटाई का आरोप (ETV Bharat Sikar)

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जातिसूचक गालियां दी: बैरवा ने रिपोर्ट दी कि हॉस्टल संचालक हेतराम मूंड के मौसी के बेटे के साथ पीड़ित दोनों बच्चों की कहासुनी हो गई थी. मूंड ने दो बाउंसर बुलाकर दोनों छात्रों से मारपीट की. नाम और जाति पूछकर छात्र को जातिसूचक गालियां दी. शिकायत में एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की गई. पीड़ित छात्रों ने कहा, उनके मोबाइल छीन लिए और परिजनों से बात नहीं करने दी. धमकाया कि इस बारे में बताने का अंजाम बुरा होगा. मारपीट के बाद इलाज भी नहीं कराया. अगले दिन कोचिंग भेजा और वापस हॉस्टल लाए. एक पीड़ित छात्र के पिता संजय बैरवा ने बताया, बेटे से लगातार संपर्क नहीं होने और फोन बंद मिलने पर शक हुआ तो हॉस्टल संचालक से पूछा, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर सीकर आए एवं पुलिस में शिकायत दी. पुलिस को मारपीट का वीडियो, फोटो और अन्य दस्तावेज भी दिए.

कोचिंग से हॉस्टल का संबंध नहीं: उद्योग नगर एसएचओ जांगिड़ ने कहा कि वायरल वीडियो, उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़ितों के बयानों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रहे हैं. जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे. उधर, पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने में पार्थ हॉस्टल का पथ करियर इंस्टीट्यूट से संबंध बताया. इस पर पथ इंस्टीट्यूट के संचालक अमित कुमार शर्मा ने कहा, हमारी कोचिंग के जिन दो बच्चों से मारपीट की है, वे पार्थ बॉयज हॉस्टल में ही रहते थे. कोचिंग के किसी व्यक्ति ने बच्चों की पिटाई नहीं की. हमारी कोचिंग पथ करियर का पार्थ हॉस्टल से कोई लेनादेना नहीं है.

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