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आगरा में जिप लाइन झूले से किशोर के गिरने का VIDEO...एडवेंचर राइड के दौरान टूटा लॉक, मां-बाप के सामने मौत

बेटे की मौत पर रोते हुए पिता ने जिप लाइन कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. कहा- अब बेटे की लाश कैसे ले जाऊं?

जिप लाइन झूले से 45 फीट नीचे गिरा किशोर.
जिप लाइन झूले से 45 फीट नीचे गिरा किशोर. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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आगरा : आगरा चौपाटी में रविवार देर शाम जिप लाइन से गिरने से चूड़ी कारोबारी के बेटे की मौत हो गई. इस हादसे का वीडियो सोमवार सुबह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि किशोर जिप लाइन झूले से दूसरी छोर की तरफ बढ़ा.

इसी दौरान उसकी सेफ्टी बेल्ट का हुक खुल गया. जिससे करीब 45 फीट की ऊंचाई से किशोर नीचे जमीन पर गिरा. किशोर के गिरते ही माता पिता उसकी और दौडे. मगर, किशोर ने माता-पिता के सामने ही तड़प-तड़पकर दमतोड़ दिया. हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

जिप लाइन झूले से किशोर के गिरने का VIDEO. (Video Credit; VIRAL)

फिरोजाबाद के गांधी नगर के रहने वाले चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल रविवार शाम पत्नी रिंकी अग्रवाल, बड़े बेटे कुणाल अग्रवाल (15) और छोटे बेटे मयंक अग्रवाल के साथ आगरा घूमने आए थे. चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन लगाई गई है.

पंकज अग्रवाल ने बताया, बेटे कुणाल ने जिप लाइन की सवारी करने की जिद की. इसपर 400 रुपये का टिकट लिया. कुणाल जैसे ही सुरक्षा बेल्ट और पुली के सहारे 45 फीट ऊंची जिप लाइन पर पहुंचा. अचानक से 45 फीट की ऊंचाई से नीचे धरातल पर गिर गया.

वायरल वीडियो 17 सेकेंड का है. वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारियों ने कुणाल को जिप लाइन पर चढ़ाया. उसे बेल्ट पहनाई. जब कुणाल जिप लाइन पर दूसरे छोर की तरफ बढ़ा तभी हादसे का शिकार हो गया. कुणाल पहले लोहे की जाली से टकराया, फिर कलाबाजी करता सीधे जमीन पर आ गिरा. उसे हेलमेट भी नहीं पहनाया गया था.

यह देखकर माता-पिता दौड़कर उसके पास पहुंचे. कुणाल को उठाया. माता और पिता की गोद में कुणाल ने तड़प-तड़पकर दमतोड़ दिया. पिता पंकज अग्रवाल ने जिप लाइन संचालक और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पिता ने बताया, बेटे की जिद पर ही यहां आए थे. पता नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा. मेरा सब कुछ छिन गया. बेटा कुणाल स्टंटमैन बनना चाहता था. कक्षा 11वीं पढ़ रहा था. उसने सोशल मीडिया पर जिप लाइन में एडवेंचर देखा तो उसे देखने और सवारी की जिद कर रहा था. जिस पर दोनों बेटे कुणाल और बेटे मयंक को लेकर आए थे.

एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि एडवेंचर गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या लापरवाही की वजह से हुआ था. पिछले साल अक्टूबर से जिस कंपनी ने यहां पर जिप लाइनिंग, जिप साइक्लिंग, गो-कार्टिंग और बुलराइड जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरूआत की है, उसके अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी.

यह भी पढ़ें : आगरा चाैपाटी में जिप लाइनिंग झूले से गिरकर किशोर की माैत

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