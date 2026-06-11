सूरजपुर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, बिना चालान काटे पैसे लेने का वीडियो वायरल, जांच के आदेश
एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने मामले की जानकारी होने के बाद जांच की बात कही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 9:31 PM IST
सूरजपुर: पुलिसिया कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. दरअसल, यातायात पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वाहन चेकिंग का काम कर रही पुलिस बिना चालान काटे ही पैसे ले रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं. वहीं कथित पैसे लेने पर पुलिस की किरकिरी भी हो रही है. एसडीओपी ने मामले की जानकारी होने के बाद जांच की बात जरूर कही है.
बिना चालाना काटे पैसे लेने का आरोप
बताया जा रहा है कि मामला रेवटी चौकी क्षेत्र का है, जहां पुलिस द्वारा सड़क पर प्वाइंट लगाकर नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने मौके का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी वाहन चालक से पैसे लेता है और कथित रूप से उसे अपनी जेब में रख लेता है. वीडियो में कहीं भी चालान काटने या किसी प्रकार की रसीद देने की प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस वीडियो की जानकारी मिली है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी. यदि जांच में संबंधित पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी:अभिषेक पैकरा, एसडीओपी
यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ
वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि यदि यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है तो नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन बिना चालान काटे पैसे लेना गंभीर मामला है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
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