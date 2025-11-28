ETV Bharat / state

झालावाड़: आवासीय स्कूल के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल, CEO ने दिए जांच के आदेश

झालावाड़: जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ कथित मारपीट का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में विद्यालय के इंचार्ज छात्रों के साथ सख्ती करते दिख रहे हैं और कई बच्चों को बारी-बारी से मुर्गा बनाते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शंभू दयाल मीणा ने वायरल वीडियो की तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य ने मामले पर सफाई दी है. उन्होंने बताया कि विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 243 छात्र अध्ययनरत हैं, जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों से यहां पढ़ने आए हैं. छात्रों की सुरक्षा और देखभाल उनकी प्रथम प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इन दिनों झालरापाटन में कार्तिक मेला लगा हुआ है. कई छात्र बिना अनुमति के खिड़कियां फांदकर मेले में चले जाते हैं और देर रात तक लौटकर नहीं आते. गुरुवार को अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद भी कुछ छात्र बिना सूचना के मेले में चले गए थे.