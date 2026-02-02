बलिया के अस्पताल में बेड पर सोते आवारा कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
बलिया के अस्पताल में बेड पर सोते आवारा कुत्ते का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 12:51 PM IST
बलिया: यूपी के बलिया जिले का सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेड पर आवारा कुत्ते के सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई.
हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय यादव के साथ सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी दिग्विजय सिंह कुछ बोलने से बचते नजर आए.
अब इस मामले के तूल पकड़ते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं.
बता दें कि बलिया के स्वास्थ्य विभाग की हालत बदहाल है. यहां की लचर व्यवस्था की शिकायत मरीज और तीमारदार भी गाहे-बेगाहे करते रहे हैं.
लोगों का साफ कहना है कि सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई तरह की परेशानी है. यहां मरीजों को लाने और ले जाने के लिए स्ट्रेचर की साफ कमी देखी जा सकती है. यहां कभी डॉक्टरों की लापरवाही की बात सामने आती ही तो कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखने की शिकायत मिलती रहती है.
इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई बार बेड में गंदगी मिलने का मामला सामने आता रहा है. हालात तो यहां तक बिगड़ गए हैं कि एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम खराब हुआ है. इससे मरीजों परिजनों और आम लोगों में रोष है.
सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिस बेड पर मरीज का इलाज किया जाता है, उसी बेड पर एक का आवारा कुत्ते का बैठते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हेल्थ डिपार्टमेंट की किरकिरी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग की इस बदहाल व्यवस्था ने इस सेंटर की कलई खोल कर रख दी है.
ये भी पढ़ें - आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी, राज्य सरकारों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना