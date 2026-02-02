ETV Bharat / state

बलिया के अस्पताल में बेड पर सोते आवारा कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बलिया का सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड पर आवारा कुत्ता. ( ETV Bharat )

बलिया: यूपी के बलिया जिले का सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेड पर आवारा कुत्ते के सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई. हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय यादव के साथ सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी दिग्विजय सिंह कुछ बोलने से बचते नजर आए. अब इस मामले के तूल पकड़ते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. बता दें कि बलिया के स्वास्थ्य विभाग की हालत बदहाल है. यहां की लचर व्यवस्था की शिकायत मरीज और तीमारदार भी गाहे-बेगाहे करते रहे हैं.