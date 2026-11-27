ETV Bharat / state

होटल में तंदूरी रोटी पर थूकने का कथित वीडियो वायरल; पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन

रोटी पर थूकने का मामला ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: फलावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत महलका चौकी क्षेत्र में होटल पर रोटी बनाते समय कथित रूप से थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. मामले में संज्ञान लेते हुए फलावदा पुलिस ने आरोपी होटल कर्मचारी मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया है.

रोटी पर थूकने का मामला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना गुरुवार 26 नवंबर शाम की है, जहां महलका गांव में आमिर नामक व्यक्ति एक होटल चलाता है, जहां स्थानीय निवासी मुस्तकीम कर्मचारी के तौर पर काम करता था.