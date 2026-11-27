होटल में तंदूरी रोटी पर थूकने का कथित वीडियो वायरल; पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन
मेरठ में फलावदा थाना क्षेत्र स्थित महलका गांव की घटना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:03 PM IST
मेरठ: फलावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत महलका चौकी क्षेत्र में होटल पर रोटी बनाते समय कथित रूप से थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. मामले में संज्ञान लेते हुए फलावदा पुलिस ने आरोपी होटल कर्मचारी मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल, घटना गुरुवार 26 नवंबर शाम की है, जहां महलका गांव में आमिर नामक व्यक्ति एक होटल चलाता है, जहां स्थानीय निवासी मुस्तकीम कर्मचारी के तौर पर काम करता था.
मुस्तकीम होटल के बाहर तंदूर पर रोटियां तैयार करते समय कथित रूप से रोटी पर थूकता हुआ नजर आया. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में रोष फैल गया.
लोगों ने खाद्य स्वच्छता और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ के इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वीडियो सामने आने के बाद फलावदा पुलिस ने तत्काल इसकी सत्यता की जांच की. उसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.
सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि 26 नवंबर 2026 को थाना फलावदा की महलका चौकी क्षेत्र में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते समय उस पर थूकता दिखाई दे रहा था. पुलिस ने तत्काल मामले की सत्यता परखते हुए जांच की, जिसमें पाया गया कि आमिर नाम का व्यक्ति होटल संचालित करता है और वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उसका कर्मचारी मुस्तकीम है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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