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बनेड़ा SHO का परिवादी को धमकाते हुए गाली-गलौच करने का वीडियो वायरल, थाना अधिकारी ने कहा- एडिटेड वीडियो

बनेड़ा SHO बच्छराज चौधरी ( Social Media )

भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी से विधायक और प्रदेश के सरकारिता मंत्री गौतम दक का हाल ही में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली गलौच और धमकाने का वीडियो का मामला सामने आया था. इसके बाद अब भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना अधिकारी की ओर से रास्ता विवाद को लेकर परिवादी को धमकाने व गाली गलौच का वीडियो सोशल मीडिया सामने आया है. इस मामले में भीलवाड़ा एसपी सागर राणा ने तुरंत एक्शन लेते हुए बनेड़ा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं, बनेड़ा थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुनकर समझाइश की कोशिश की थी. इस दौरान वीडियो पारिवादी की ओर से ही बनाया गया है. इसमें हमने गाली गलौच नहीं की. ये एडिट किया हुआ वीडियो है.