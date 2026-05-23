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केदारनाथ मार्ग पर चट्टान गिरने का वीडियो आया सामने, हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत

केदारनाथ मार्ग पर चट्टान का एक हिस्सा गिरने का वीडियो आया सामने ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: 22 मई की सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हुआ था. हादसे में एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी. जबकि एक नेपाली मूल के व्यक्ति को अपना एक पैर गंवाना पड़ा है. वहीं अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक पहाड़ी से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से स्थानीय निवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नेपाली मूल का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि घायल व्यक्ति को अपना एक पैर गंवाना पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चट्टान गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में चीख-पुकार शुरू हो गई. घटना के तुरंत बाद पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान चलाया गया. केदारनाथ मार्ग पर चट्टान का एक हिस्सा गिरने का वीडियो आया सामने (VIDEO-ETV Bharat)