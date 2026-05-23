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केदारनाथ मार्ग पर चट्टान गिरने का वीडियो आया सामने, हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत

रुद्रप्रयाग केदारनाथ रास्ते पर सोनप्रयाग में चट्टान का एक हिस्सा गिरने का वीडियो सामने आया. वीडियो ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

KEDARNATH ROCK BROKE
केदारनाथ मार्ग पर चट्टान का एक हिस्सा गिरने का वीडियो आया सामने (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 23, 2026 at 4:50 PM IST

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रुद्रप्रयाग: 22 मई की सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हुआ था. हादसे में एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी. जबकि एक नेपाली मूल के व्यक्ति को अपना एक पैर गंवाना पड़ा है. वहीं अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक पहाड़ी से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से स्थानीय निवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नेपाली मूल का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि घायल व्यक्ति को अपना एक पैर गंवाना पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चट्टान गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में चीख-पुकार शुरू हो गई. घटना के तुरंत बाद पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान चलाया गया.

केदारनाथ मार्ग पर चट्टान का एक हिस्सा गिरने का वीडियो आया सामने (VIDEO-ETV Bharat)

हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है. सोनप्रयाग के संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.

चारधाम यात्रा के बीच लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी दरकने की घटनाओं ने यात्रा मार्ग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्दन सिंह रजवार ने यात्रियों से अपील की है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहद सतर्क रहें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. अभी 22 मई तक 7 लाख 82 हजार 136 श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन कर चुके हैं. 22 मई को 30 हजार 218 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ यात्रा की.

ये भी पढ़ें: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, नेपाली नागरिक गंभीर घायल

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केदारनाथ चट्टान टूटी
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