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आजमगढ़ में खाकी शर्मसार! युवक को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल, SP ने दिए जांच के आदेश

युवक को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल ( Photo Credit; ETV Bharat )