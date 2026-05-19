आजमगढ़ में खाकी शर्मसार! युवक को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल, SP ने दिए जांच के आदेश
घटना गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई की बाजार पुलिस चौकी परिसर की बताई जा रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 6:20 PM IST
आजमगढ़: आजमगढ़ में गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई की बाजार पुलिस चौकी परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. अब मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
जानकारी के अनुसार पुलिस ने संबंधित युवक को किसी घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया था. उसके बाद युवक से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान युवक के साथ कथित तौर पर चप्पल से एक पुलिसकर्मी मारते दिख रहा है. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पुलिस चौकी परिसर में बैठा नजर आ रहा है, जबकि कुछ पुलिसकर्मी उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. इस मामले में स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी देखी जा रही है. लोग निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
इधर इस मामले में आजमगढ़ एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है. प्रथम दृष्टया वीडियो गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार पुलिस चौकी का प्रतीत हो रहा है. मामले की जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग वीडियो की सत्यता, घटना की परिस्थिति और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच में जुट गया है.
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