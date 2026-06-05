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पुलिस पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, वीडियो आया सामने, जांच के आदेश

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी प्वाइंट से हटा दिया गया है.

वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को पीछे हटाते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों का आरोप है कि लाइन व्यवस्था बनाए रखने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की और कठोर व्यवहार किया गया, जिससे मौके पर मौजूद कई श्रद्धालु असहज नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने "मित्र पुलिस" की अवधारणा पर भी सवाल खड़े किए हैं और तीर्थयात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के साथ पुलिस ने की मारपीट (@Social media और ETV Bharat)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी न सिर्फ एक श्रद्धालु को थप्पड़ मार रहा है, बल्कि एक महिला श्रद्धालु को धक्का भी दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों का भी बयान आया है. सीओ गुप्तकाशी विकास पुंडीर के अनुसार जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, उस दौरान कुछ श्रद्धालु निकासी गेट से मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा उन्हें कई बार समझाया गया कि उक्त मार्ग केवल बाहर निकलने के लिए निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उसी रास्ते से अंदर जाने का प्रयास करते रहे.