पुलिस पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, वीडियो आया सामने, जांच के आदेश
केदारनाथ धाम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 5, 2026 at 1:28 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी प्वाइंट से हटा दिया गया है.
वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को पीछे हटाते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों का आरोप है कि लाइन व्यवस्था बनाए रखने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की और कठोर व्यवहार किया गया, जिससे मौके पर मौजूद कई श्रद्धालु असहज नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने "मित्र पुलिस" की अवधारणा पर भी सवाल खड़े किए हैं और तीर्थयात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.
वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी न सिर्फ एक श्रद्धालु को थप्पड़ मार रहा है, बल्कि एक महिला श्रद्धालु को धक्का भी दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों का भी बयान आया है. सीओ गुप्तकाशी विकास पुंडीर के अनुसार जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, उस दौरान कुछ श्रद्धालु निकासी गेट से मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा उन्हें कई बार समझाया गया कि उक्त मार्ग केवल बाहर निकलने के लिए निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उसी रास्ते से अंदर जाने का प्रयास करते रहे.
पुलिस का कहना है कि इससे निकासी कर रहे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और निकासी गेट के दोनों ओर भीड़ बढ़ने की आशंका बन गई थी, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों ने संबंधित लोगों को पीछे हटाकर व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों और पुलिसकर्मी के व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी विकास पुंडीर को सौंपी गई है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
घटना ने एक बार फिर तीर्थस्थलों पर बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार के संतुलन को लेकर चर्चा तेज कर दी है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
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