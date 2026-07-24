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गजबे है बिहार! मरीज से धूप में सुखवाई गई एक्स-रे प्लेट, सिविल सर्जन भी चौंके.. जांच के आदेश

बिहार के रोहतास के एक सरकारी अस्पताल के वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए, जहां मरीज से एक्स-रे प्लेट धूप में सुखवाया गया.

Rohtas Hospital Video
सवालों के घेरे में चेनारी CHC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 5:39 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के चेनारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक मरीज अपनी ही एक्सरे प्लेट को अस्पताल परिसर के बाहर धूप में खड़ा होकर सुखाता दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं मरीज के हाथ में एक अन्य व्यक्ति की भी एक्स-रे प्लेट नजर आ रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है.

चेनारी CHC का वीडियो वायरल: जानकारी के अनुसार चेनारी थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी विष्णु कांत तिवारी इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेनारी पहुंचे थे. चिकित्सक की सलाह पर उनका एक्स-रे किया गया. आरोप है कि एक्स-रे करने के बाद टेक्नीशियन ने उन्हें गीली एक्स-रे प्लेट थमा दी और उसे सुखाने के लिए बाहर धूप में रखने को कह दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

धूप में मरीज को सुखाना पड़ा एक्स-रे: इसके बाद मरीज अस्पताल के बाहर धूप में खड़े होकर अपनी एक्स-रे प्लेट सुखाने लगा इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खुद मरीज अपने हाथ में दो एक्स-रे प्लेट लिए हुए हैं और धूप में खड़ा है.

मरीज ने क्या कहा?: जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि एक्स-रे करने के बाद टेक्नीशियन ने उसे गीली प्लेट थमा दी और कहा गया कि धूप में सुखा लें. मरीज का कहना है कि अस्पताल की यह व्यवस्था बेहद हैरान करने वाली है और उससे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था. मामले की जानकारी मिलते ही सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने वीडियो पर संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी किए है.

"इलाज कराने के लिए चेनारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे. डॉक्टर की सलाह पर एक्स-रे हुआ. टेक्नीशियन बोला कि यहां सुखाने की कोई व्यवस्था नहीं है. बाहर ले जाकर सुखा कर ले आएं."- विष्णुकांत तिवारी, मरीज

"पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यदि जांच में किसी स्वास्थ्य कर्मी या एक्सरे टेक्नीशियन की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."- डॉ मनी राज रंजन, सिविल सर्जन, रोहतास

व्यवस्था पर उठे सवाल: बरहाल इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल में एक्स -रे प्लेट को सुखाने की समुचित व्यवस्था नहीं है और यह जिम्मेदारी मरीजों पर छोड़ी जा रही है तो यह गंभीर लापरवाही है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

जांच पर टिकी निगाहें: गौरतलब है कि सभी की निगाहें अब स्वास्थ्य विभाग की जांच पर टिकी है. जांच में यदि वीडियो की पुष्टि होती है तो यह स्पष्ट होगा कि आखिर मरीज को अपनी एक्स रे प्लेट खुद धूप में सुखाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा और इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है?

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