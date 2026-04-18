ETV Bharat / state

इंदरगढ़ टोल प्लाजा की दीवार पर बैठे दिखे दो पैंथर, कार सवार ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर

बूंदी : कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब इंदरगढ़ टोल प्लाजा के पास दो खूंखार पैंथर खुलेआम नजर आया. रात के सन्नाटे में टोल प्लाजा की दीवार पर बैठे पैंथर का मौके से गुजर रहे एक कार चालक ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पैंथर कुछ देर तक टोल प्लाजा की दीवार पर बैठा रहा और आसपास की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहा. इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया. हालांकि, कुछ समय बाद पैंथर शांतिपूर्वक वापस जंगल की ओर लौट गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

उधर घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया. इंदरगढ़ रेंज के रेंजर जितेंद्र वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा का यह इलाका रामगढ़ टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है. रेंजर वर्मा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पैंथर द्वारा किसी जानवर का शिकार करने की कोई सूचना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि भूख या प्यास के कारण ही जानवर जंगल से बाहर आते हैं.

इसे भी पढ़ें: अलवर: सड़क किनारे दीवार पर बैठा पैंथर, कार चालक ने बनाया वीडियो, वन विभाग अलर्ट