इंदरगढ़ टोल प्लाजा की दीवार पर बैठे दिखे दो पैंथर, कार सवार ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर
रेंजर जितेंद्र वर्मा ने लोगों को कहा है अगर कहीं वन्यजीव दिखाई दे तो उसकी सूचना वनकर्मियों को दें.
Published : April 18, 2026 at 12:11 PM IST
बूंदी : कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब इंदरगढ़ टोल प्लाजा के पास दो खूंखार पैंथर खुलेआम नजर आया. रात के सन्नाटे में टोल प्लाजा की दीवार पर बैठे पैंथर का मौके से गुजर रहे एक कार चालक ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पैंथर कुछ देर तक टोल प्लाजा की दीवार पर बैठा रहा और आसपास की गतिविधियों को ध्यान से देखता रहा. इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया. हालांकि, कुछ समय बाद पैंथर शांतिपूर्वक वापस जंगल की ओर लौट गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
उधर घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया. इंदरगढ़ रेंज के रेंजर जितेंद्र वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा का यह इलाका रामगढ़ टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है. रेंजर वर्मा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पैंथर द्वारा किसी जानवर का शिकार करने की कोई सूचना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि भूख या प्यास के कारण ही जानवर जंगल से बाहर आते हैं.
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वन विभाग द्वारा जंगल में पर्याप्त पानी के स्रोत विकसित किए गए हैं, जिससे वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास में ही जरूरी संसाधन मिल सकें. इसके बावजूद, गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों का आबादी वाले इलाकों के नजदीक आना एक आम घटना बनती जा रही है. खासकर इंद्रगढ़ क्षेत्र में पैंथरों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं. रेंजर जितेंद्र वर्मा ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि रात के समय अनावश्यक रूप से जंगल के पास रुकने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें.
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