पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सरकारी विमान से रायपुर पहुंचने और एक पुलिसकर्मी द्वारा उनके पैर छूने का वीडियो विवाद का कारण बना

सोशल मीडिया यूजर्स की जहां इसपर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 27, 2025 at 4:28 PM IST

5 Min Read
रायपुर: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा भक्तों को सुना रहे हैं. भिलाई में पांच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है. 26 तारीख को बागेश्वर धाम के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंचे थे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो अब सामने आया है. जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री सरकारी विमान से उतरते हैं और ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी द्वारा उनके पैर छुए जाते हैं. वीडियो देखने के बाद कांग्रेस ने इसपर हमला बोला है. कांग्रेस ने कहा कि ये "सरकारी पैसे का दुरुपयोग" है. हालांकि, बीजेपी ने पुलिसकर्मी के पैर छुए जाने की बात "व्यक्तिगत आस्था" बताते हुए बचाव किया और विपक्षी पार्टी पर सनातन धर्म के खिलाफ होने का आरोप लगाया है. आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, राज्य मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के साथ गुरुवार को दुर्ग जिले के भिलाई शहर में एक धार्मिक प्रवचन के लिए रायपुर पहुंचे थे.

सरकारी विमान से उतरने और पुलिस के द्वारा पैर छुए जाने का वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्लिप में शास्त्री और मंत्री को विमान से उतरते हुए दिखाया गया है, और वर्दी पहने पुलिस अधिकारी पहले मंत्री को सलाम करता है और फिर आगे बढ़कर अपनी टोपी और जूते उतारकर धार्मिक गुरु के पैर छूता है.जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, वर्दीधारी अधिकारी के व्यवहार और एक धार्मिक गुरु के लिए राज्य के विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाए जाने लगे खासकर कांग्रेस की ओर से.

सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे प्रतिक्रिया

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि करदाताओं के पैसे पर एक धार्मिक व्यक्ति के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल किया गया. अधिकारी के इस हावभाव को "वर्दी की नैतिकता का मजाक" बताया, जबकि कुछ अन्य लोगों ने अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि उसने पहले एक मंत्री को सलाम करके संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन किया और बाद में गुरु के पैर छूकर अपनी व्यक्तिगत आस्था व्यक्त की, इसे कर्तव्य और श्रद्धा की बात बताई है.

कांग्रेस ने बोला सरकार पर हमला

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने शनिवार को कहा, ''धीरेंद्र शास्त्री को लाने के लिए सरकारी विमान भेजना सरकारी पैसे की बर्बादी और राज्य के खजाने का दुरुपयोग है. उन्होंने सवाल किया कि किस संवैधानिक अधिकार के तहत शास्त्री जी के लिए विमान की व्यवस्था की गई. सुशील आनंद शुक्ला ने इस संबंध में सरकार से आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग की है. सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि शास्त्री जी न तो कोई धार्मिक प्रमुख हैं और न ही किसी मान्यता प्राप्त तीर्थस्थल या आश्रम के 'पीठाधीश्वर' हैं, ऐसे में ऐसी सुविधा क्यों दी गई. कांग्रेस नेता ने उन पर "देश की मिश्रित संस्कृति के खिलाफ" काम करने का आरोप भी लगाया.

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के समावेशी मूल्यों के विपरीत सामाजिक वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं. भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां हनुमान प्रेम, सहिष्णुता, बहादुरी और क्षमा के प्रतीक हैं, वहीं उनके नाम पर उनकी कहानियों को सुनाकर आजीविका कमाने वालों को इन मूल्यों को खुद अपनाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि "अंधविश्वास और पाखंड लंबे समय तक नहीं टिक सकते". आईएनसी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडर से एक पोस्ट भी जारी किया गया है जिसमें सरकार पर निशाना साधा गया है.

बीजेपी ने किया बचाव

इस बीच, राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के धार्मिक गुरु को प्रणाम करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "क्या (मुस्लिम) रेलवे कर्मचारी और एयरपोर्ट स्टाफ रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर नमाज़ नहीं पढ़ते? जब कोई पुलिस अधिकारी अपनी निजी आस्था के कारण किसी गुरु को प्रणाम करता है, तो कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों होती है?" राज्य के विमान के इस्तेमाल पर, सांसद ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि किसके कार्यकाल में एक 'तांत्रिक' को सरकार द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर और विमान का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी. सांसद ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ रही है, और दावा किया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK नेता एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे सहित इसके नेताओं ने सनातन धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू और बीमारी से करके इसका अपमान किया है.

विवाद पर प्रभारी एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने क्या कहा

बाबा बागेश्वर के एयरपोर्ट पहुंचने पर एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उनके पैर छुए जाने के मामले को लेकर के ईटीवी भारत से बात करते हुए रायपुर शहर के प्रभारी एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि उक्त पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि कोई ऐसा कार्य पुलिस मैनुअल के नियम के विरुद्ध नहीं किया गया है

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो यहां माना बस्ती पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात है.

संपादक की पसंद

