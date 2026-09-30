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बाढ़ पीड़ितों की ये कैसी मदद? बीच मझधार में फेंकी गयी राहत सामग्री..

बाढ़ पीड़ितों की मदद या खिलवाड़? ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर इलाके में राहत वितरण के दौरान अव्यवस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में खड़े नजर आ रहे हैं और राहत सामग्री लूटने के लिए आपाधापी कर रहे हैं.