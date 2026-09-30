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बाढ़ पीड़ितों की ये कैसी मदद? बीच मझधार में फेंकी गयी राहत सामग्री..

बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं. अब इस पूरे मामले की जांच में प्रशासन जुटा है. रिपोर्ट-अमित कुमार

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बाढ़ पीड़ितों की मदद या खिलवाड़? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 1:37 PM IST

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समस्तीपुर: बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे जिले के मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर इलाके में राहत वितरण के दौरान अव्यवस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में खड़े नजर आ रहे हैं और राहत सामग्री लूटने के लिए आपाधापी कर रहे हैं.

ये कैसी मदद?

नाव पर सवार लोग पानी में मौजूद लोगों की ओर राहत सामग्री के पैकेट फेंकते दिखाई दे रहे हैं. पैकेट पाने के लिए लोगों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बनती दिख रही है. राहत वितरण के दौरान सामने आए इस वीडियो ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के तौर-तरीके और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

ADM ने दिए जांच के आदेश

राहत सामग्री लेने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पानी में उतरते नजर आए. कई लोग पानी के बीच जाकर नाव से फेंके गए पैकेट पकड़ने का प्रयास कर रहे थे. वैसे जब यह वीडियो सामने आया उसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है आपदा प्रबंधन के ADM राजेश कुमार सिंह ने वायरल वीडियो उक्त वीडियो की सत्यता, स्थान और इसमें संलिप्त व्यक्तियों की जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.

"जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी. अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी मामले की जांच करेंगे."- राजेश कुमार सिंह, एडीएम, आपदा प्रबंधन

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बीच मझधार में लोग (ETV Bharat)

आधिकारिक राहत वितरण का वीडियो नहीं होने का दावा

वहीं आपदा प्रबंधन प्रशाखा, समस्तीपुर द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उक्त वीडियो जिला प्रशासन, समस्तीपुर द्वारा किये जा रहे आधिकारिक राहत वितरण का नहीं है. जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण निर्धारित SOP एवं लाभुक सूची के अनुसार संबंधित अंचलाधिकारी / राजस्व कर्मी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में सुरक्षित तरीके से किया जाता है.

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नदी के बीच में राहत सामग्री का वितरण (ETV Bharat)

"वीडियो में दिख रहा असुरक्षित वितरण का तरीका जैसे - नाव पर क्षमता से अधिक लोगों का सवार होना और गंगा की तेज धारा में उतर कर सामग्री लेना, जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित नहीं है और न ही जिला प्रशासन इसका समर्थन करता है."- आपदा प्रबंधन प्रशाखा द्वारा जारी सूचना

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