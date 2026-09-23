CHC में दवाइयां जलाने का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, चार डॉक्टरों का वेतन रोका, जांच जारी
घटना के बाद सीएमओ ने किया निरीक्षण, कहा- जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 2:08 PM IST
एटा : जनपद के अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां जलाए जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. उसके बाद मंगलवार देर रात मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सीएचसी का निरीक्षण किया. इस मामले में प्रारंभिक कार्रवाई के तहत प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक समेत चार डॉक्टरों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल मामले में जांच जारी है.
दरअसल, सीएचसी परिसर के वायरल वीडियो में देखा गया कि आग में दवाइयां जलाई गई हैं. वीडियो सामने आने के बाद मंगलवार देर रात सीएमओ अलीगंज सीएचसी पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान दवा स्टॉक, रिकॉर्ड और अस्पताल की व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ली गई. अधिकारियों ने दवाइयों के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले में संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. जांच के बाद यह साफ होगा कि जलाई गई दवाइयों का स्टॉक क्या था, उनकी स्थिति क्या थी और उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप अपनाई गई थी या नहीं. सीएमओ की कार्रवाई के बाद प्रभारी चिकित्साधीक्षक समेत चार डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है. विभागीय स्तर पर जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारी तय करते हुए आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है.
वहीं, इस पूरे मामले पर सीएमओ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि सीएचसी अलीगंज में दवाइयां जलाए जाने का वीडियो देर रात सामने आया है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों के बयान लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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