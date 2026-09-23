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CHC में दवाइयां जलाने का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, चार डॉक्टरों का वेतन रोका, जांच जारी

CHC में दवाइयां जलाने का मामला ( Photo Credit; ETV Bharat )