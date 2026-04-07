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पत्नी ने प्रेमिका को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा, पति के कपड़े फाड़े, वीडियो आया सामने

दौसा : जिले के बसवा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला और पुरुष के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है. पूरा मामला बसवा थाना इलाके के धोली गुमटी के पास का बताया जा रहा है. कार में सवार युवक की पहचान कैलाश मीना के रूप में हुई है, जो बड़ियाल खुर्द गांव का निवासी बताया जा रहा है. उसके साथ कार में एक महिला भी मौजूद थी, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था.

दोनों पक्षों से नहीं हुआ मामला दर्ज : बसवा थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने वीडियो की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मारपीट का शिकार व्यक्ति कैलाश मीना ही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.