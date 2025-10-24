मगरमच्छ के साथ मस्ती व मारपीट पड़ेगा भारी, वीडियो वायरल होने पर एक्शन में वन विभाग
बोरखेड़ा इलाके का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक मगरमच्छ के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वन विभाग ने शुरू की जांच...
Published : October 24, 2025 at 5:28 PM IST
कोटा : शहर के बोरखेड़ा इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कुछ युवक मगरमच्छ के साथ मस्ती व मारपीट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसके मुंह को टेप से बांध दिया. युवक मगरमच्छ के साथ फोटो खींचते और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इन युवकों की पड़ताल की जा रही है.
वन्यजीव प्रेमी तपेश्वर सिंह भाटी का कहना है कि मगरमच्छ भी टाइगर के बराबर शेड्यूल वन का वन्यजीव है. ऐसे में उसे भी तंग करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अवहेलना है. उन्होंने कार्रवाई की मांग की है. वन विभाग कोटा टेरिटोरियल के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए वीडियो उन तक भी पहुंचा है. यह वीडियो बोरखेड़ा इलाके का है. उन्होंने लाडपुरा रेंजर को इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.
वीडियो एक-दो दिन पुराना ही लग रहा है. वीडियो में लड़के मगरमच्छ को उठाते और मारते भी नजर आ रहे हैं. खुद मगरमच्छ पकड़ रहे हैं और उसे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. यह कानूनी रूप से गलत है. इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. इस क्रोकोडाइल को वापस वाटर बॉडी में छोड़ा है या नहीं, यह भी जांच का विषय है.
डीसीएफ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का यह भी कहना है कि कोटा में मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए उनकी टीम 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है. बीते एक सप्ताह में ही टीम ने 10 से ज्यादा क्रोकोडाइल पकड़े हैं. इस बार बारिश के सीजन के बाद 50 से ज्यादा क्रोकोडाइल का रेस्क्यू टीम ने किया है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस तरह से मगरमच्छ को हाथ नहीं लगाएं. साथ ही जानवर को परेशान भी नहीं करें.
