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माउंट आबू में सड़क पर उतरा भालुओं का झुंड, थमे वाहनों के पहिए...

सिरोही : राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल आबूराज (माउंट आबू) में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही अब दिन के समय भी देखने को मिल रही है. देलवाड़ा रोड पर उस समय रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब जंगल से निकलकर अचानक चार भालू सड़क पर आ गए. भालुओं को देखते ही दोनों ओर से गुजर रहे वाहनों के पहिए थम गए और वाहन चालकों ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने वाहन रोक दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वहीं, इस घटना के दौरान सड़क पर मौजूद पर्यटक अपनी कारों के भीतर सुरक्षित रहे और इस दुर्लभ दृश्य को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे. करीब 35 सेकंड तक चारों भालू सड़क पार करते हुए दिखाई दिए. इसके बाद वे सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवार को पार कर पास के खेत से होते हुए वापस जंगल की ओर चले गए. घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में भालुओं का झुंड सड़क पार करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.