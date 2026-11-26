रुद्रप्रयाग: जाम में फंसी बारात, घंटों इंतजार के बाद फूटा दूल्हे का गुस्सा, सिस्टम पर उठाए सवाल
गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले में एक बारात कई घंटे जाम में फंसी रही. ऐसे हालात में दूल्हे राजा का भी गुस्सा फूट पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 9:50 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगड़ में चल रहे रॉक ट्रीटमेंट कार्य के चलते आम जनजीवन के साथ अब शादी-ब्याह के आयोजन भी प्रभावित हुई. पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए बार-बार घंटों तक यातायात रोके जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
हालात यह हो गए थे कि शादी के शुभ अवसर पर समय से गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर निकली बारातें भी बीच रास्ते में जाम के बीच फंसने को मजबूर हैं. गुरुवार सुबह सिरोबगड़ में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब बारातियों के वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे और निर्धारित समय पर शादी समारोह में पहुंचना मुश्किल हो गया. इस दौरान दूल्हे ने भी सिस्टम पर अपना गुस्सा उतारा.
जानकारी के अनुसार, बारात को सुबह करीब 11 बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंचना था, लेकिन सिरोबगड़ में यातायात बाधित होने के कारण वाहन आगे नहीं बढ़ सके. काफी देर तक जाम में फंसे रहने के बाद दूल्हे राजा का धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने मौके पर ही सरकार और शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए.
दूल्हे का कहना था कि इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है. ऐसे में प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों में कई ऐसे परिवार और बाराती होते हैं, जिन्हें निर्धारित समय पर शादी समारोह में पहुंचना बेहद जरूरी होता है.
दूल्हे ने सवाल उठाया कि विकास कार्यों के नाम पर यदि लोगों को घंटों सड़क पर रोककर रखा जाएगा तो आम जनता अपनी जरूरी जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी? शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की तिथियां और समय पहले से तय होते हैं. ऐसे में यातायात बाधित होने से न केवल बारातियों को परेशानी होती है, बल्कि दूल्हा-दुल्हन और दोनों परिवारों के कार्यक्रम भी प्रभावित होते हैं.
गौरतलब है कि सिरोबगड़ क्षेत्र में पहाड़ी के ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है. पहाड़ी से संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके चलते यातायात प्रबंधन और आम लोगों की सुविधा के बीच संतुलन बनाना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. स्थानीय लोगों और यात्रियों की परेशानी इस बात को लेकर है कि यातायात रोकने की अवधि और आवाजाही की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से घंटों इंतजार न करना पड़े.
दूल्हे की नाराजगी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद सिरोबगड़ में यातायात व्यवस्था और निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.
सवाल यह है कि पहाड़ी का ट्रीटमेंट भी जरूरी है और जनता का निर्बाध आवागमन भी. फिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती, जिससे सुरक्षा कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरे हों और शादी-ब्याह, मरीजों, कर्मचारियों, यात्रियों तथा स्थानीय लोगों को घंटों सड़क पर परेशान न होना पड़े?
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