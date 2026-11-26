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रुद्रप्रयाग: जाम में फंसी बारात, घंटों इंतजार के बाद फूटा दूल्हे का गुस्सा, सिस्टम पर उठाए सवाल

जाम में फंसे दूल्हे का फूटा गुस्सा. ( ETV Bharat )

हालात यह हो गए थे कि शादी के शुभ अवसर पर समय से गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर निकली बारातें भी बीच रास्ते में जाम के बीच फंसने को मजबूर हैं. गुरुवार सुबह सिरोबगड़ में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब बारातियों के वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे और निर्धारित समय पर शादी समारोह में पहुंचना मुश्किल हो गया. इस दौरान दूल्हे ने भी सिस्टम पर अपना गुस्सा उतारा.