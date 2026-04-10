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बिहार के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की इंतहा! खड़े रहे डॉक्टर साहब.. इलाज करता रहा जेनरेटर ऑपरेटर

भोजपुर: कोईलवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां प्रशिक्षित डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद जेनरेटर ऑपरेटर मरीज का इलाज करता नजर आया.

जेनरेटर ऑपरेटर ने किया इलाज: दरअसल कोईलवर के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को लाया गया था. लेकिन उसका इलाज प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की बजाय जेनरेटर ऑपरेटर और आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा किया गया. हैरानी की बात है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की मौजूदगी के बावजूद ऑपरेटर ने मरीज का इलाज किया.

जेनरेटर ऑपरेटर बना डॉक्टर (ETV Bharat)

इलाज का फोटो और वीडियो वायरल: मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार की शाम कोईलवर-बबुरा फोरलेन पर जमालपुर के समीप सड़क दुर्घटना में दौलतपुर निवासी एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें इलाज के लिए तत्काल कोईलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. इसी दौरान प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) के समय का एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

खड़े होकर तमाशा देखते रहे डॉक्टर: वायरल वीडियो के अनुसार अस्पताल में जनरेटर चलाने वाला कर्मी और एक आउटसोर्सिंग सुपरवाइजर घायल व्यक्ति का ग्लब्स पहनकर इलाज कर रहा था. इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक और एएनएम पास में खड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है.