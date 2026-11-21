रुड़की: वन विभाग के दफ्तर में पैसे लेते बाबू का वीडियो आया सामने, SDO ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वन विभाग के दफ्तर बाबू का कथित तौर पर रुपए लेने का वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 10:18 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में वन विभाग के कार्यालय में कथित अवैध पैसों के लेनदेन का मामला सामने आया है. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने अपने स्तर पर जांच भी शुरू कर दी है.
प्रधान सहायक का बताया जा रहा है वीडियो: जानकारी के अनुसार वीडियो वन विभाग कार्यालय में तैनात एक प्रधान सहायक का बताया जा रहा है, जिसमें वो लोगों से कुछ पैसे लेते हुए भी दिख रहे हैं. वायरल वीडियो में कर्मचारी अलग-अलग स्थानों पर लोगों से रकम लेते और पैसे कम होने की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है.
वीडियो में दिखाई दे रही रकम किस काम के एवज में ली जा रही थी और इस लेनदेन के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है. ईटीवी भारत भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
वन विभाग के अधिकारियों ने वीडियो का लिया संज्ञान: वहीं वीडियो के सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है. संबंधित प्रधान सहायक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है. साथ ही पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल इस पूरे मामले में रुड़की के उप प्रभागीय वनाधिकारी (SDO) ज्वाला प्रसाद गौड़ का बयान भी सामने आया है.
वीडियो की जांच के दिए आदेश: उन्होंने मामले को लेकर विभागीय स्तर पर की जा रही कार्रवाई और जांच के संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाही अमल में लाई जाएगी.
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