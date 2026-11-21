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रुड़की: वन विभाग के दफ्तर में पैसे लेते बाबू का वीडियो आया सामने, SDO ने दिए जांच के आदेश

रुड़की में वन विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप. ( ETV BHARAT )

प्रधान सहायक का बताया जा रहा है वीडियो: जानकारी के अनुसार वीडियो वन विभाग कार्यालय में तैनात एक प्रधान सहायक का बताया जा रहा है, जिसमें वो लोगों से कुछ पैसे लेते हुए भी दिख रहे हैं. वायरल वीडियो में कर्मचारी अलग-अलग स्थानों पर लोगों से रकम लेते और पैसे कम होने की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है.