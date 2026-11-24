ऋषिकेश में विदेशियों ने उठाया गंगा घाट की सफाई का बीड़ा, कचरा फैलाने वालों को दिखाया आईना!
उत्तराखंड के ऋषिकेश के कुछ विदेशी महिलाओं का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गंगा घाटों की सफाई करती हुई दिख रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 9:08 PM IST
ऋषिकेश: धर्मनगरी ऋषिकेश में गंगा की स्वच्छता को लेकर विदेशी पर्यटकों ने ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. गंगा किनारे फैले प्लास्टिक और पॉलिथीन के कचरे को विदेशी महिला पर्यटकों ने खुद अपने हाथों से उठाकर सफाई की. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ विदेशी महिला पर्यटक हाथों में दस्ताने पहनकर गंगा तट पर बिखरे प्लास्टिक, पॉलिथीन और अन्य कचरे को एकत्र कर काले बैग में भर रही हैं. खास बात यह है कि ये पर्यटक यहां घूमने और गंगा की सुंदरता निहारने आई थीं, लेकिन गंगा किनारे गंदगी देखकर उन्होंने सफाई की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली. इस पूरे दृश्य को वहां मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.
जिस गंगा को हम मां का दर्जा देते हैं, उसी के किनारों पर कचरा फैलाने से हम पीछे नहीं हटते. ऋषिकेश घूमने आईं विदेशी महिला पर्यटकों ने घाट पर कचरा देखा, तो दस्ताने पहनकर खुद सफाई शुरू कर दी. #rishikesh #uttarakhand #ganga #video पूरी खबर का लिंक---https://t.co/jZKkXWRlgz https://t.co/Vmsgzgz95H— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 24, 2026
वीडियो बनाते हुए युवक ने कहा कि जिस गंगा को हम मां का दर्जा देते हैं, उसी गंगा के किनारों पर गंदगी फैलाने से पीछे नहीं हटते. वहीं, विदेशों से आए पर्यटक हमारी नदियों और प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ रखने के लिए अपना समय दे रहे हैं. युवक ने मुजफ्फरनगर की काली नदी और हरिद्वार के आगे गंगा में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र करते हुए लोगों से नदियों को साफ रखने की अपील भी की.
उसका कहना था कि जब विदेशी पर्यटक हमारी गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी समझ सकते हैं, तो हम भारतीय अपनी नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग विदेशी पर्यटकों के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं. साथ ही यह वीडियो उन लोगों के लिए भी एक संदेश है, जो धार्मिक आस्था की बातें तो करते हैं, लेकिन नदियों और घाटों पर कचरा फैलाने से परहेज नहीं करते.
सवाल यही है कि जिस गंगा को हम मां कहते हैं, उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने के लिए आखिर विदेशी पर्यटकों का इंतजार क्यों? गंगा हमारी आस्था ही नहीं, हमारी धरोहर भी है और इसे स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
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