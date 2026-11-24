ETV Bharat / state

ऋषिकेश में विदेशियों ने उठाया गंगा घाट की सफाई का बीड़ा, कचरा फैलाने वालों को दिखाया आईना!

गंगा घाट की सफाई करते हुए विदेशी पर्यटक. ( @Social media )

ऋषिकेश: धर्मनगरी ऋषिकेश में गंगा की स्वच्छता को लेकर विदेशी पर्यटकों ने ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. गंगा किनारे फैले प्लास्टिक और पॉलिथीन के कचरे को विदेशी महिला पर्यटकों ने खुद अपने हाथों से उठाकर सफाई की. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ विदेशी महिला पर्यटक हाथों में दस्ताने पहनकर गंगा तट पर बिखरे प्लास्टिक, पॉलिथीन और अन्य कचरे को एकत्र कर काले बैग में भर रही हैं. खास बात यह है कि ये पर्यटक यहां घूमने और गंगा की सुंदरता निहारने आई थीं, लेकिन गंगा किनारे गंदगी देखकर उन्होंने सफाई की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली. इस पूरे दृश्य को वहां मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.