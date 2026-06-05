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भाजपा मंडल अध्यक्ष और आरटीओ इंस्पेक्टर के बीच विवाद का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

भाजपा मंडल अध्यक्ष और आरटीओ इंस्पेक्टर के बीच विवाद का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

Scene from the viral video
वायरल वीडियो का दृश्य (Source - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
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उदयपुर: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गोगुंदा मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी और आरटीओ इंस्पेक्टर सुनील चौधरी के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं. घटना गुरुवार को गोगुंदा क्षेत्र में हुई.

दूसरी ओर आरटीओ इंस्पेक्टर सुनील चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर गोगुंदा थाने में परिवाद प्रस्तुत किया है. गोगुंदा थानाधिकारी श्यामसिंह चारण ने बताया कि परिवाद प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो की जांच की जाएगी तथा मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी लिए जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों के बीच पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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दरअसल, आरटीओ इंस्पेक्टर सुनील चौधरी अपनी टीम के साथ हाईवे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर में पोल गड्ढे खोदने की मशीन लगी होने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया गया. इसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा गोगुंदा मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी और आरटीओ अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया. कर्मचारियों द्वारा बनाए गए वीडियो के सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. करीब तीन मिनट के वीडियो में कोठारी ट्रैक्टर चालक को अपना स्टाफ बताते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं आरटीओ अधिकारियों से उनकी तीखी बहस भी नजर आ रही है. वीडियो में कथित तौर पर अभद्र भाषा के उपयोग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं.

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इस मामले में भाजपा नेता निखिल कोठारी ने आरटीओ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि ट्रैक्टर छोड़ने के बदले अधिकारियों द्वारा पहले एक लाख और बाद में 80 हजार रुपए की मांग की जा रही थी. उन्होंने दावा किया कि बाद में नियमानुसार ट्रैक्टर से संबंधित राशि विभाग में जमा करा दी गई. कोठारी ने गालीगलौच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपने परिचित की ओर से बातचीत की थी.

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