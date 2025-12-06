उत्तराखंड रोडवेज की बस से चोरी हो रहा था डीजल! बगल में लगी थी आग, जांच के आदेश
पहले ही घाटे की मार झेल रही उत्तराखंड रोडवेज की बसों से डीजल भी चोरी किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 6, 2025 at 2:18 PM IST
देहरादून: अक्सर चर्चाओं में रहने वाला उत्तराखंड परिवहन निगम (उत्तराखंड रोडवेज) एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार मामला उत्तराखंड रोडवेज की बसों से डीजल चोरी से जुड़ा है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
दरअसल, सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से चोरी छुपे डीजल निकाला जा रहा है. आरोप है कि उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी ही रात के अंधेरे में डीजल चोरी कर रहे हैं. वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये घटना चार दिसंबर रात की है.
वीडियो में कुछ लोग ड्रम के माध्यम से खड़ी रोडवेज की बस से तेल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वहां मौजूद कोई व्यक्ति वीडियो बना लेता है. वीडियो में इसी तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड रोडवेज की बसों से रोजाना डीजल निकाला जाता है, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं लगती है. रोडवेज की बस से तेल निकलते हुए वीडियो सामने आने के बाद यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बस का तेल टैंक आखिरकार कैसे खुला हुआ था.
इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून की तरफ से मामले का संज्ञान लिया गया. बड़े स्तर पर चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही मामले की जांच करने को भी कहा गया.
कुछ लोग इसी वीडियो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार खुलेआम यह चोरी क्यों हो रही है? उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने अधिकारियों से सवाल पूछा है कि आखिरकार इस तरह की हरकत कैसे हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है. वीडियो की जांच कराई जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह रोडवेज और राज्य सरकार के आर्थिक नुकसान के लिए आज से भी बेहद गंभीर अपराध है. अगर इस मामले में कर्मचारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
