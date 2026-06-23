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नगर परिषद आयुक्त का कथित रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, कमिश्नर ने आरोप किए खारिज

11 सितंबर 2025 को भरतपुर एसीबी की टीम ने नगर परिषद कार्यालय में पांच कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.

गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर
गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 5:02 PM IST

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धौलपुर : नगर परिषद धौलपुर के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार की ओर से उन्हें 32 हजार की राशि देते हुए देखा जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी ने इस मामले में कहा कि चूरू का एक ठेकेदार नगर परिषद में विकास कार्य कर रहा है. वह फर्जी बिलों के भुगतान के लिए दबाव बना रहा था. इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी गई है. आयुक्त ने वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया है.

वायरल वीडियो करीब तीन माह पुराना बताया जा रहा है. वीडियो में एक संवेदक (ठेकेदार) नगर परिषद की ओर से कराए गए विकास कार्यों के भुगतान की एवज में कथित रूप से आयुक्त के आवास पर पहुंचकर 32 हजार की राशि देता दिखाई दे रहा है. मंगलवार को यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया.

गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें. धौलपुर में 25 हजार घूस लेते पंचायत का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, मस्टररोल की एवज में मेट से ली रिश्वत

सितंबर 2025 में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : 11 सितंबर 2025 को भरतपुर एसीबी की टीम ने नगर परिषद कार्यालय में कार्रवाई करते हुए पांच कर्मचारियों को करीब दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इस मामले में एक ठेकेदार से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था. कार्रवाई के बाद तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा को एपीओ किया गया था. नगर परिषद धौलपुर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में रही है. कई ठेकेदारों का आरोप है कि विकास कार्यों के भुगतान और अन्य प्रक्रियाओं में विभिन्न स्तरों पर कमीशन मांगा जाता है.

विकास कार्यों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल : शहर की कई कॉलोनियों में सीवर जाम, जलभराव और खराब सड़कों की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं. नागरिकों का आरोप है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की कमी के कारण सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं. वहीं, नगर परिषद का कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

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