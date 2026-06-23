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नगर परिषद आयुक्त का कथित रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, कमिश्नर ने आरोप किए खारिज

गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर : नगर परिषद धौलपुर के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार की ओर से उन्हें 32 हजार की राशि देते हुए देखा जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद नगर परिषद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी ने इस मामले में कहा कि चूरू का एक ठेकेदार नगर परिषद में विकास कार्य कर रहा है. वह फर्जी बिलों के भुगतान के लिए दबाव बना रहा था. इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी दी गई है. आयुक्त ने वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया है. वायरल वीडियो करीब तीन माह पुराना बताया जा रहा है. वीडियो में एक संवेदक (ठेकेदार) नगर परिषद की ओर से कराए गए विकास कार्यों के भुगतान की एवज में कथित रूप से आयुक्त के आवास पर पहुंचकर 32 हजार की राशि देता दिखाई दे रहा है. मंगलवार को यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया. गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)