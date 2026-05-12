पर्यटन विभाग के उपनिदेशक का रिश्वत लेते वायरल हुआ वीडियो, अपर मुख्य सचिव ने किया सस्पेंड
वायरल वीडियो में पैसा दे रहा शख्स कह रहा है कि सर रिपोर्ट लगा दीजिए. रिपोर्ट लगी नहीं थी तो आपके पास आए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 11:00 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती हो, लेकिन अफसर हैं कि बिना रिश्वत लिए काम करने को राजी ही नहीं हैं. योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक तमाम विभागों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है. कड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
अब पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कल्याण सिंह यादव पर घूस लेने का आरोप लगा है. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर कल्याण सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया. इस गंभीर मामले में जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं. हालांकि ईटीवी भारत वीडियो में रिश्वत लेने की पुष्टि नहीं करता.
पर्यटन विभाग में कल्याण सिंह यादव उपनिदेशक के पद पर तैनात हैं. मंगलवार को वायरल वीडियो में पैसा दे रहा शख्स कह रहा है कि सर रिपोर्ट लगा दीजिए. रिपोर्ट लगी नहीं थी तो आपके पास आए हैं. कल्याण सिंह यादव कागजों को देखते हुए एक हाथ से पैसा लेते हुए अपने बॉक्स में रख भी रहे हैं. हालांकि पैसा लेते हुए वह युवक से सीधे मुखातिब नहीं हो रहे हैं.
युवक पैसा देने के बाद रिपोर्ट लगाने की बार-बार अनुरोध कर रहा है. कल्याण सिंह यादव कह रहे हैं कि हां लगा देंगे. सुबह करा देंगे. कार्यालय न तैनात अमित नाम के कर्मचारी से भी वह बात करने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने सस्पेंड कर दिया है.
अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है. मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले को गंभीर मानते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. आरोपों की पुष्टि होने के बाद सेवा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सेवा समाप्ति भी शामिल होगी. ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.
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