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अमेठी: नो-एंट्री में ट्रक पास कराने के लिए रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड

रिश्वत लेने वाले सिपाही की पहचान मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है.

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अमेठी: नो-एंट्री में ट्रक पास कराने के लिए रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:12 PM IST

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अमेठी: जनपद में एक सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही, मामले की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी को जांच अधिकारी बनाकर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

दरअसल, शनिवार से एक सिपाही का ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यातायात में तैनात सिपाही ट्रक चालक से रिश्वत लेकर उसे कस्बे में एंट्री करने का संकेत करते हुए साफ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि नो एंट्री में प्रवेश दिलाने के लिए सिपाही ने ट्रक चालक से कुछ पैसे लिए थे. इसी दौरान किसी ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

वीडियो देखने से पता चला कि घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गुलाबगंज चौराहे की है. वहीं, सिपाही की पहचान मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है. वीडियो सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए सिपाही को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच के लिए सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह को निर्देश दिया है. एसपी ने मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आते ही यातायात में तैनात आरिफ नाम के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना अतुल सिंह को जांच सौंपी गई है, जांच के बाद अन्य कार्रवाई की जाएगी.

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