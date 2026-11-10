कोंच थाने में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, आरोपी निलंबित
चरित्र प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में पुलिस द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:05 PM IST
जालौन: कोंच के नदीगांव थाने के अंदर सिपाही उपेंद्र कुमार द्वारा 500 रुपये की रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजाी से वायरल हो रहा है, जैसे ही यह वीडियो अधिकारियों तक पहुंचा विभाग में खलबली मच गई. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया.
सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद के अनुसार, मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें नदीगांव थाने में तैनात सिपाही उपेंद्र कुमार को 500 रुपये का रिश्वत लेते देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि अनुज कुमार नाम के एक व्यक्ती ने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था. इसी पर रिपोर्ट लगाने के एवज में सिपाही ने 500 रुपये लिए. इसी दौरान किसी ने रुपये लेते हुए उसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
थाने के अंदर ही रुपये लेने का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे. मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो आरोपी सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने फौरन निलंबित कर दिया. चरित्र प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर रुपये मांगने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. मामले में सिपाही के निलंबन के लिए पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई है.
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