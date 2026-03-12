ETV Bharat / state

'मौत से खेल' रहे स्कूली बच्चे का वीडियो वायरल, थोड़ी सी चूक का होता बुरा अंजाम

एचआरटीसी बस के पीछे लटकते हुए स्कूली बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो की जांच जारी है.

बस के पीछे लटका बच्चा
बस के पीछे लटका बच्चा (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 9:43 AM IST

मंडी: जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र से एक बेहद खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो किसी रियलिटी शो का नहीं है. ये वीडियो एकदम असली है. वीडियो में केंद्र बिंदू है एक छोटा सा बच्चा. वायरल वीडियो में एक स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर एचआरटीसी बस के पीछे लटककर यात्रा करता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो जोगिंदरनगर क्षेत्र का है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस सड़क पर चल रही है और एक स्कूली वर्दी में एक छोटा बच्चा बस के पीछे सीढ़ी पकड़कर लटका हुआ है. इस दौरान उसकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है. जरा सी भी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है. ये वीडियो बस के पीछे चल रहे कुछ बाइक सवार युवकों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने इसे बेहद लापरवाही और चिंताजनक स्थिति बताया है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए चिंता जाहिर की है.

जयराम ठाकुर ने जताई चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि इस तरह से अपनी जान जोखिम में न डालें. उन्होंने बस चालक और परिचालकों से भी सतर्कता बरतने की बात कही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उधर, वीडियो सामने आने के बाद एचआरटीसी प्रबंधन भी हरकत में आ गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. लोग सोशल मीडिया पर सवार पूछ रहे हैं कि बच्चे की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे बस पर लटक कर सफर करना पड़ा. हालांकि बाइक से वीडियो शूट कर युवक ने बच्चे को अपने साथ बाइक पर बिठा लिया था.

ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ

जोगिंदरनगर के अड्डा प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि 'वायरल वीडियो की जानकारी मिल चुकी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये बस जोगिंदरनगर-गलमाठा-पद्धर रूट पर चलती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की गई है और विभागीय जांच जारी है, जिस बस का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बस पिछले करीब पांच दिनों से इस रूट पर नहीं चल रही है और फिलहाल वर्कशॉप में मरम्मत का काम चल रहा है.'

परिवहन विभाग की लोगों से अपील

फिलहाल निगम प्रबंधन पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो कब का है और घटना के समय बस में तैनात स्टाफ की भूमिका क्या थी. वहीं, प्रशासन और परिवहन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि इस तरह की खतरनाक हरकतें करने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

