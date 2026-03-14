बस्ती में स्वास्थ्य विभाग का बाबू 45 हजार की रिश्वत लेते कैमरे में कैद, डिप्टी सीएम ने किया निलंबित
जब बाबू रिश्वत की रकम ले रहा था, तभी पीड़िता के भाई ने मोबाइल कैमरे से इस पूरी करतूत को कैद कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 4:17 PM IST
बस्ती: प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' के दावों को बस्ती स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू ने ठेंगा दिखा दिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में तैनात बड़े बाबू प्रदीप श्रीवास्तव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह एक रिटायर महिला कर्मचारी सुनीता वर्मा से उसके एरियर भुगतान के बदले 45 हजार रुपये की गड्डियां लेते साफ नजर आ रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोपी बाबू को निलंबित कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता सुनीता वर्मा का विभाग में काफी समय से एरियर बकाया था. मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए 4 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश दिया था. लेकिन, बाबू प्रदीप श्रीवास्तव बिना सुविधा शुल्क के फाइल आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे. आरोप है कि बाबू ने साफ कह दिया था कि बिना पैसे के कोर्ट का आदेश भी फाइल में ही दबा रहेगा.
बाबू की हठधर्मिता और खुलेआम रिश्वत की मांग से तंग आकर पीड़िता ने उन्हें बेनकाब करने की रणनीति बनाई. जब बाबू रिश्वत की रकम (45 हजार रुपये) ले रहे थे, तभी पीड़िता के भाई ने मोबाइल कैमरे से इस पूरी करतूत को कैद कर लिया. वीडियो में बाबू बड़े इत्मीनान से नोटों की गिनती करते दिख रहे हैं.
बता दें, निलंबन की कार्रवाई के साथ ही आरोपी बाबू को बस्ती से हटाकर कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मंडल (बांदा) से संबद्ध कर दिया गया है. प्रशासन ने न केवल उन्हें निलंबित किया है, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है. गहन जांच के लिए मंडलीय अपर निदेशक (चित्रकूट धाम मंडल, बांदा) को जांच अधिकारी नामित किया गया है. उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आरोपी के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा सके.
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