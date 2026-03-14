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बस्ती में स्वास्थ्य विभाग का बाबू 45 हजार की रिश्वत लेते कैमरे में कैद, डिप्टी सीएम ने किया निलंबित

स्वास्थ्य विभाग शर्मसार, महिला कर्मचारी से 45 हजार की वसूली. ( Photo Credit; ETV Bharat )