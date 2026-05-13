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देहरादून में फिर दिखा उपद्रवियों का आतंक! युवक को सड़क किनारे जमकर पीटा, हालत गंभीर

देहरादून: पुलिस के लाख दावों के बावजूद राजधानी देहरादून में उपद्रवियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है. ताजा मामला देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां कुछ लोग ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि तीन लड़के लाठी-डंडों से एक युवक को सड़क किनारे बुरी तरह मार रहे है. मामला बीते सोमवार रात को बताया जा रहा है.

गंभीर रूप से घायल युवक फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती, जिसका उपचार जारी है. वहीं इस मामले में पीड़िता युवक के पिता ने पुलिस को तहरीर भी दी है, जिसके आधार पर पुलिीस हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार घटना सोमवार रात 10.30 बजे की है. टर्नर रोड पर फिल्मी अंदाज में दो कारों में सवार कुछ युवकों ने बाइक पर जा रहे एक युवक को रोक लिया और उसके बाद लाठी डंडों और लोहे की रोड से युवक को बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें युवक को कई गंभीर चोटें आई और उसका सर भी फट गया. घटना के बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. साथ ही पीड़ित युवक के परिजनों को घटना का जानकारी दी.

बेटे के साथ हुई इस घटना के बाद पीड़ित के पिता नसीम ने क्लेमेंट टाउन थाने में तहरीर देकर निखिल सूद, भरत चौधरी, आकाश मलिक समेत 5-6 अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर (First Information Report) के मुताबिक पीड़ित युवक अपने दोस्तों शहजाद, अली, कैफ और साबिर के साथ एक्टिवा और बाइक से क्लेमेंटटाउन स्थित पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा था.