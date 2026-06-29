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आगरा में एक युवती का वीडियो वायरल, होटल के कमरे में मंटोला के तीन युवकों ने बनाया वीडियो, जानें पूरा मामला

होटल के कमरे में मंटोला के तीन युवकों ने बनाया लड़की का वीडियो. ( प्रतीकात्मक तस्वीर. )

आगरा : आगरा में सोशल मीडिया पर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई. वायरल वीडियो में तीन युवक दिख रहे हैं, जो मंटोला थाना क्षेत्र हैं. मगर, युवती कौन है ? कहां से आई ? इसकी छानबीन पुलिस कर रही है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर तीनों युवक की तलाश शुरू कर दी है.

बता दें कि आगरा में रविवार को तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ. जो तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो दरेसी स्थित एक होटल के कमरे में बनाया गया है. जिसमें तीन युवक दिख रहे हैं. जिसमें से एक युवक ऑटो चलाता है. देर रात तीनों एक युवती को होटल में लेकर पहुंचे थे. होटल के कमरे में वीडियो बनाया.

वायरल वीडियो में युवती बेहोश दिख रही है. जो पलंग पर बेसुध पड़ी है. पलंग के एक कोने में एक युवक बैठा है. एक युवक अपने कपड़े उतार रहा है. तीसरा युवक वीडियो बना रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक पहचान लिए हैं, जो मंटोला थाना क्षेत्र के हैं.

वायरल वीडियो से मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने छानबीन करके एक युवक हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

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