आगरा में एक युवती का वीडियो वायरल, होटल के कमरे में मंटोला के तीन युवकों ने बनाया वीडियो, जानें पूरा मामला
आपत्तिजनक वीडियो की छानबीन पुलिस कर रही है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर तीनों युवक की तलाश शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
आगरा : आगरा में सोशल मीडिया पर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई. वायरल वीडियो में तीन युवक दिख रहे हैं, जो मंटोला थाना क्षेत्र हैं. मगर, युवती कौन है ? कहां से आई ? इसकी छानबीन पुलिस कर रही है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर तीनों युवक की तलाश शुरू कर दी है.
बता दें कि आगरा में रविवार को तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ. जो तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो दरेसी स्थित एक होटल के कमरे में बनाया गया है. जिसमें तीन युवक दिख रहे हैं. जिसमें से एक युवक ऑटो चलाता है. देर रात तीनों एक युवती को होटल में लेकर पहुंचे थे. होटल के कमरे में वीडियो बनाया.
वायरल वीडियो में युवती बेहोश दिख रही है. जो पलंग पर बेसुध पड़ी है. पलंग के एक कोने में एक युवक बैठा है. एक युवक अपने कपड़े उतार रहा है. तीसरा युवक वीडियो बना रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक पहचान लिए हैं, जो मंटोला थाना क्षेत्र के हैं.
वायरल वीडियो से मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने छानबीन करके एक युवक हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
एक आरोपी हिरासत में, सवाल उठ रहे
पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि युवती सड़क पर मिल गई थी. जो अपनी मर्जी से उनके साथ होटल के कमरे में आई थी. वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े किए हैं. तीन युवक आधी रात को एक युवती को लेकर होटल पहुंचते हैं.
युवती बेहोशी की हालत में थी. इसके बाद भी होटल संचालक ने तीनों युवक को कमरा किराए पर दिया. उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी. पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है.
युवती की तलाश जारी
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक यह पता नहीं चला है कि युवती कौन है? युवती की तरफ से तहरीर मिलेगी तो पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेगी. यदि किसी से कोई तहरीर नहीं मिली तो पुलिस अपनी तरफ से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.