उत्तराखंड के सबसे गरीब परिवार का वीडियो वायरल, देखकर आंसू निकलेंगे, डीएम ने रातों-रात भिजवाई मदद

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र गंगोलीहाट के जमड़कोट गांव में एक परिवार बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहा है. टूटे-फूटे झोपड़ीनुमा एक कमरे में रह रहे मां-बेटे के पास न तो दो वक्त के खाना खाने लायक अन्न है और न ही ओढ़ने के लिए कपड़े और बिछाने के बिस्तर है. इसका वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद डीएम पिथौरागढ़ ने संज्ञान लिया है.

उत्तराखंड के सबसे गरीब परिवार का वीडियो हुआ वायरल: पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगाईं ने सोशल मीडिया में जब मां-बेटे का हाल देखा, तो उन्होंने राशन और कपड़े सहित अन्य सामग्री भिजवाई. एक दिन पूर्व सोशल मीडिया में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भरत परगाई ने एक वीडियो डाला जो तेजी से वायरल हुआ. इसमें एक युवक और उसकी बुजुर्ग मां नजर आ रहे हैं. रात के समय के इस वीडियो में युवक बता रहा है कि वह पड़ोस से रोटियां मांगकर लाया है. उनके पास न तो घर में अनाज है और न ही सामान खरीदने के लिए रुपये हैं. मां बीमार है.

डीएम ने वीडियो देखा तो रातों-रात भिजवाई सहायता: जब डीएम आशीष भटगाईं ने यह वीडियो देखा तो उन्होंने सहायता करने के निर्देश दिए. गंगोलीहाट एसडीएम यशवीर सिंह के नेतृत्व में एक राजस्व टीम ने रात लगभग 10 बजे जमड़कोट पहुंचकर पंकज मेहरा और उनकी माता लछिमा देवी को आटा, दाल, चावल, तेल सहित कंबल एवं 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन कर योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन ने गरीब परिवार का वीडियो देखा. जिलाधिकारी ने तुरंत मदद करने को कहा. डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम के साथ हम पंकज मेहरा के घर पहुंचे हैं. उन्हें जरूरी राशन और कंबल दिए हैं. पंकज की मां को 5 हजार रुपए नकद भी दिए हैं. उनके घर की मरम्मत के साथ जो भी संभव सरकारी मदद होगी, वो देने का प्रयास कर रहे हैं.

एक छोटे कच्चे कमरे में रहते हैं मां-बेटा: पंकज सिंह के पास अपना पक्का मकान नहीं है. मां-बेटे टिन की छत वाले एक छोटे से कमरे में जीवन बिता रहे हैं. परिवार के पास जरूरत के कपड़े भी नहीं हैं. मिली जानकारी के अनुसार उसके पिता माधो सिंह साधु हैं. पहले पंकज भी मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अस्वस्थ्य मां की सेवा करने के कारण अब घर पर ही है. इससे उसे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.