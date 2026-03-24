अलवर: सड़क किनारे दीवार पर बैठा पैंथर, कार चालक ने बनाया वीडियो, वन विभाग अलर्ट
अलवर में सड़क किनारे बैठे पैंथर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कार चालक को जयपुर जाते समय दिखा पैंथर.
Published : March 24, 2026 at 3:19 PM IST
अलवर: अलवर-जयपुर रोड स्थित उमरैण के पास सड़क किनारे बैठे एक पैंथर का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पैंथर सड़क किनारे एक छोटी दीवार पर सहज मुद्रा में बैठकर सड़क पर आते-जाते वाहनों को घूरता दिखाई पड़ रहा है. पैंथर का यह वीडियो एक कार चालक ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है. यह कार चालक सोमवार शाम को कार से अलवर से जयपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसे सड़क किनारे बैठा पैंथर दिखाई दिया.
सोमवार देर शाम को एक कार चालक अलवर-जयपुर रोड से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे पैंथर पर पड़ी. चालक ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि पैंथर सड़क के किनारे शांत मुद्रा में बैठा है. वह आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहा है. शाम का समय होने के कारण रोड पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी और वाहन भी इक्का-दुक्का ही वहां से गुजर रहे थे.
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इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया. इधर, घटना का वीडियो वायरल होने इलाके में हड़कंप मच गया. घटना स्थल के आसपास के गांवों के लोगों में भय व्याप्त हो गया. हालांकि, लोगों का कहना है कि अलवर-जयपुर रोड पर पूर्व में भी पैंथर व अन्य वन्यजीव दिखाई दिए हैं. यह क्षेत्र सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के समीप स्थित है और इस रेंज में बाघ-तेंदुओं का विचरण रहा है.
सरिस्का के अधिकारियों ने लोगों से अलवर-जयपुर मार्ग पर सतर्क होकर चलने की अपील की है. आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से भी अपील की गई है कि वे अंधेरे में खेत व जंगल में न जाएं और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें. किसी ग्रामीण को कोई भी वन्यजीव दिखाई दे तो तुरंत इस बारे में सरिस्का व वन विभाग के अधिकारियों व वनकर्मियों को सूचित करें तथा वन्यजीवों पर हमला या किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें.
कई बार आबादी की ओर आ जाते हैं वन्यजीव: सरिस्का के अलवर बफर रेंज के रेंजर शंकरसिंह शेखावत का कहना था कि कई बार पैंथर या अन्य वन्यजीव पानी या भोजन की तलाश में सड़क या आबादी की ओर आ जाते हैं. लोगों को यदि कहीं भी पैंथर, जरख या अन्य कोई वन्यजीव दिखाई दे तो उसकी सूचना वनकर्मियों को दें. वन्यजीवों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं.