रेवाड़ी में दो गुटों में चले लाठी डंडे का वीडियो वायरल, चौकी इंचार्ज -'बोले शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी'
clash between two groups in Rewari: दीपावली पर कड़े सुरक्षा के दावों के बीच रेवाड़ी में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ.
Published : November 8, 2026 at 7:35 PM IST
रेवाड़ीः दीपावली के पर्व पर रेवाड़ी के मुख्य बाजार में जमकर मारपीट हुई. सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला किया. घंटेश्वर मंदिर से गोकल गेट की तरफ जाने वाले मार्ग पर फड़ लगाने को लेकर हुए विवाद में करीब छह युवक एक-दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आए. इस वारदात में कबीर, कपिल और रवि घायल हुए हैं. मारपीट में एक युवक के सिर में चोट लगी और उसके सिर से खून बहने लगा.
बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक सरेआम एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं. दीपावली के दिन मुख्य बाजार में लोगों की आवाजाही और खरीदारी के बीच हुई इस घटना ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस के दावों की खुली पोलः दीपावली के दिन मुख्य बाजार में लोगों की आवाजाही और खरीदारी के बीच हुई इस घटना ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, पुलिस गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के दावे किए गए थे. इसके बावजूद शहर के व्यस्त बाजार में दिनदहाड़े युवकों के बीच लाठियां चलना पुलिस की निगरानी और मौके पर तैनाती को लेकर सवाल खड़े करता है.
मारपीट के बाद एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचाः सामने आए वीडियो में करीब छह युवक एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान बाजार में लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही है. मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि विवाद शुरू होने से पहले पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन झगड़ा शुरू होते ही वे मौके से चले गए. हालांकि, वीडियो के अंतिम हिस्से में एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव करता दिखाई देता है. पुलिसकर्मी एक युवक से लाठी वापस लेता है. इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक भी वहां से चले जाते हैं.
|ये भी पढ़ें-गुरुग्राम में प्लॉट में कूड़ा डालने पर विवाद, चौकीदार के पूरे परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, नाबालिग समेत 4 हिरासत में, CCTV में कैद वारदात
'शिकायत मिलने के बाद की जाएगी कार्रवाई': गोकलगढ़ चौकी इंचार्ज सुमन लता ने बताया कि "बाजार में दो गुटों में झगड़ा हो गया. अभी दोनों तरफ से दोनों ही पार्टी अस्पताल में भर्ती है. अभी शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी."