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रेवाड़ी में दो गुटों में चले लाठी डंडे का वीडियो वायरल, चौकी इंचार्ज -'बोले शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी'

रेवाड़ी में दो गुटों में चले लाठी डंडे वीडियो वायरल ( ETV Bharat )

रेवाड़ीः दीपावली के पर्व पर रेवाड़ी के मुख्य बाजार में जमकर मारपीट हुई. सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला किया. घंटेश्वर मंदिर से गोकल गेट की तरफ जाने वाले मार्ग पर फड़ लगाने को लेकर हुए विवाद में करीब छह युवक एक-दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आए. इस वारदात में कबीर, कपिल और रवि घायल हुए हैं. मारपीट में एक युवक के सिर में चोट लगी और उसके सिर से खून बहने लगा.

बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक सरेआम एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं. दीपावली के दिन मुख्य बाजार में लोगों की आवाजाही और खरीदारी के बीच हुई इस घटना ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.