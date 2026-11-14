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एक बाइक पर 7 लड़कों का VIDEO, गोरखपुर में हाईवे पर बनाई REEL, पुलिस कर रही जांच

एक बाइक पर 7 लड़कों ने बैठकर बनाई रील. ( Photo Credit; Viral )

गोरखपुर : एक बाइक पर 7 लड़कों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है. बाइक सवार किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना है. सभी हंसते हुए कैमरे की तरफ देखते हुए हाईवे पर रील बना रहे हैं. बाइक नंबर UP53EX8041 ट्रेस कर ट्रैफिक पुलिस जांच में जुट गई है.

वीडियो में एक हीरो स्पलेंडर बाइक पर 7 युवक ठूंसकर बैठे हैं. हाईवे के फ्लाईओवर पर बाइक तेज स्पीड में चल रही है. आगे टंकी पर 2 लड़के, बीच में 2 और पीछे 3 लड़के बैठे हैं. सभी एक-दूसरे को पकड़े हुए हैं, पैर नीचे लटके हुए हैं. वीडियो पर कैप्शन लिखा है - यह "Hero Splendor+ का Power" है.