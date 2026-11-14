एक बाइक पर 7 लड़कों का VIDEO, गोरखपुर में हाईवे पर बनाई REEL, पुलिस कर रही जांच
वीडियो में एक हीरो स्पलेंडर बाइक पर आगे टंकी पर 2 लड़के, बीच में 2 और पीछे 3 लड़के बैठे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:00 PM IST
गोरखपुर : एक बाइक पर 7 लड़कों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है. बाइक सवार किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना है. सभी हंसते हुए कैमरे की तरफ देखते हुए हाईवे पर रील बना रहे हैं. बाइक नंबर UP53EX8041 ट्रेस कर ट्रैफिक पुलिस जांच में जुट गई है.
वीडियो में एक हीरो स्पलेंडर बाइक पर 7 युवक ठूंसकर बैठे हैं. हाईवे के फ्लाईओवर पर बाइक तेज स्पीड में चल रही है. आगे टंकी पर 2 लड़के, बीच में 2 और पीछे 3 लड़के बैठे हैं. सभी एक-दूसरे को पकड़े हुए हैं, पैर नीचे लटके हुए हैं. वीडियो पर कैप्शन लिखा है - यह "Hero Splendor+ का Power" है.
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. किसी ने वायरल वीडियो को गोरखपुर पुलिस को टैग कर कार्रवाई की बात कही. इंस्टाग्राम पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने ही गोरखपुर पुलिस को एक्स हैंडल टैग करके कार्रवाई की मांग की है. एक यूजर ने लिखा- गोरखपुर में सोशल मीडिया पर यह खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
वीडियो में बाइक चला रहे युवक का इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा है. गोरखपुर पुलिस के एक्स (ट्विटर) हैंडल पर इस शिकायत का संज्ञान लिया है. पुलिस की ओर से जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु यातायात निरीक्षक को निर्देशित किया गया है. इस संबंध में एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जानकारी मिली है, इनको चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है. पकड़े जाने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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