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जेल में पार्टी करता था गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, वीडियो हुआ था वायरल!

झारखंड पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर जेल में रहकर पार्टी करने को लेकर भी चर्चा में रहा था.

video had gone viral of gangster Sujit Sinha partying inside jail of Jharkhand
अपराधी सुजीत सिन्हा (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:34 AM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का नाम एक बार फिर चर्चा में है. सुजीत सिन्हा के आपराधिक नेटवर्क के साथ-साथ लगभग हर जेल के अंदर रहने के दौरान उसकी कथित गतिविधियां भी लंबे समय तक सुर्खियों में रही थीं.

साल 2022 में गुमला मंडल कारा में बंद रहने के दौरान जेल परिसर के भीतर कथित तौर पर पार्टी करने का एक वीडियो सामने आने के बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था. इस मामले में कई जेल कर्मी नप गए थे वही सुजीत का दुमका जेल ट्रांसफर कर दिया गया था.

वायरल वीडियो में सुजीत सिन्हा अपने कुछ समर्थकों और अन्य बंदियों के साथ जन्मदिन जैसी पार्टी मनाते हुए दिखाई दिया था. वीडियो में केक काटने, खाने-पीने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे दृश्य भी सामने आए थे. इस घटना ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

जिस जेल में रहा मोबाइल उसके पास हमेशा रहा!

सुजीत सिन्हा एक बेहद खतरनाक अपराधी था चाहे वह जिस भी जेल में रहा हो मोबाइल फोन उसके पास हमेशा उपलब्ध रहा था. गुमला जेल में रहते हुए तो उसने कानून की धज्जियां उड़ा दी थी. गुमला जेल में वर्ष 2022 में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा द्वारा जेल के भीतर पार्टी किए जाने का मामला सामने आया था.

पार्टी का वीडियो और फोटो भी बाहर निकला. मामला सामने आने के बाद गुमला जेल के कुछ कर्मियो पर बड़ी कार्रवाई हुई थी. पार्टी की तस्वीरें और मोबाइल से बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें कई जेलकर्मियों की लापरवाही उजागर हुई थी.

जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जेल आईजी मनोज कुमार ने गुमला मंडल कारा के प्रभारी जेलर सहित चार जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया था. निलंबित किए गए कर्मियों में सहायक कारापाल (प्रभारी कारापाल) कौलेश्वर राम पासवान, उच्च कक्षपाल मोहरा सांगा, दफा इंचार्ज उपेंद्र राय और कक्षपाल मुन्ना साह शामिल थे. इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई थी.

इसके अलावा गुमला मंडल कारा के तत्कालीन काराधीक्षक सुनील कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी. वहीं अनुबंध पर कक्षपाल के रूप में कार्यरत दो भूतपूर्व सैनिकों मारकुश लकड़ा और वाल्टर केरकेट्टा का अनुबंध समाप्त कर दिया गया. यह कार्रवाई जेल आईजी द्वारा तत्कालीन एआईजी हामिद अख्तर और गुमला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई थी. जांच में पाया गया कि जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सुजीत सिन्हा अपने सहयोगियों के साथ पार्टी करने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और उसका वीडियो बनाने में सफल रहा.

गुमला से दुमका जेल हुआ था शिफ्ट

इस मामले के बाद प्रशासन ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को गुमला मंडल कारा से स्थानांतरित कर केंद्रीय कारा दुमका भेज दिया था. इस पूरे प्रकरण में गुमला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी.

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