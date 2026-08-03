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जेल में पार्टी करता था गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, वीडियो हुआ था वायरल!

रांचीः झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का नाम एक बार फिर चर्चा में है. सुजीत सिन्हा के आपराधिक नेटवर्क के साथ-साथ लगभग हर जेल के अंदर रहने के दौरान उसकी कथित गतिविधियां भी लंबे समय तक सुर्खियों में रही थीं.

साल 2022 में गुमला मंडल कारा में बंद रहने के दौरान जेल परिसर के भीतर कथित तौर पर पार्टी करने का एक वीडियो सामने आने के बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था. इस मामले में कई जेल कर्मी नप गए थे वही सुजीत का दुमका जेल ट्रांसफर कर दिया गया था.

वायरल वीडियो में सुजीत सिन्हा अपने कुछ समर्थकों और अन्य बंदियों के साथ जन्मदिन जैसी पार्टी मनाते हुए दिखाई दिया था. वीडियो में केक काटने, खाने-पीने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे दृश्य भी सामने आए थे. इस घटना ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

जिस जेल में रहा मोबाइल उसके पास हमेशा रहा!

सुजीत सिन्हा एक बेहद खतरनाक अपराधी था चाहे वह जिस भी जेल में रहा हो मोबाइल फोन उसके पास हमेशा उपलब्ध रहा था. गुमला जेल में रहते हुए तो उसने कानून की धज्जियां उड़ा दी थी. गुमला जेल में वर्ष 2022 में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा द्वारा जेल के भीतर पार्टी किए जाने का मामला सामने आया था.

पार्टी का वीडियो और फोटो भी बाहर निकला. मामला सामने आने के बाद गुमला जेल के कुछ कर्मियो पर बड़ी कार्रवाई हुई थी. पार्टी की तस्वीरें और मोबाइल से बनाया गया वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें कई जेलकर्मियों की लापरवाही उजागर हुई थी.

जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जेल आईजी मनोज कुमार ने गुमला मंडल कारा के प्रभारी जेलर सहित चार जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया था. निलंबित किए गए कर्मियों में सहायक कारापाल (प्रभारी कारापाल) कौलेश्वर राम पासवान, उच्च कक्षपाल मोहरा सांगा, दफा इंचार्ज उपेंद्र राय और कक्षपाल मुन्ना साह शामिल थे. इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई थी.