औरैया का नागिन मामला: सोशल मीडिया पर सामने आई रीना, इस खतरे से दिखी परेशान
थाना फफूंद क्षेत्र के गांव सींगनपुर का मामला, रहस्यमय तरीके से हुई थी गायब, बेड पर मिली थी सांप की केचुल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 1:18 PM IST
औरैया: औरैया के गांव से एक अजीबो गरीब घटना सामने आ रही है. थाना फफूंद क्षेत्र के गांव सींगनपुर में बीते दिनों नागिन बनने की चर्चा को लेकर सनसनी फैल गई थी. बताया जा रहा था कि युवती रीना (20) रात के समय अपने बिस्तर पर करीब 5 फुट लंबी सांप की केचुली, गहने और कपड़े छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि रीना नागिन बनकर चली गई और अपनी इंसानी खाल बिस्तर पर छोड़ गई. इसके बाद रीना के परिजनों ने थाने में उसके गायब होने की मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी. अब जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है. वहीं, युवती रीना ने कहा, वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई थी. दोनों ने आपसी सहमति से शादी की है.
सोशल मीडिया पर कही ये बात: युवती रीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर कहा, मुझे और मेरे पति को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारी शादी मेरी रजामंदी से हुई है. मैंने ही उनसे शादी करने के लिए जोर दिया था. यह मेरा अपना फैसला था. रीना ने अपने दावे के समर्थन में शादी की तस्वीरें भी वीडियो में साझा कीं और कहा कि उनकी शादी पूरी तरह से सहमति से हुई है.
रीना का अनुरोध: रीना ने प्रशासन और समाज से भी अनुरोध किया कि उन्हें और उनके पति को मानसिक रूप से परेशान न किया जाए. गांव में फैली सनसनी के बीच रीना के इस वीडियो बयान के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है. फिलहाल वीडियो ने सच्चाई को सामने लाते हुए तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है.