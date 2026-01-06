सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से मारपीट का वीडियो सामने आया है. इस मामले में एक पक्ष की तरफ से तहरीर भी दी गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 6, 2026 at 1:43 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग आपस में बीच सड़क पर मारपीट करते हुए दिख रहे है. ये मामला लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. इस मामले में प्रहलादपुर गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर भी दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिलाओं समेत 16 को नामजद मुकदमा दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर बाजार में पहलादपुर निवासी युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इसके बाद आरोपित पक्ष के लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया. हमले में युवक के हाथ की हड्डी टूट गई और भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया.
पहलादपर गांव निवासी इंतजार ने थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि उसका भाई समीर गोवर्धनपुर बाजार में घर का कुछ सामान लेने के लिए गया था. इसी दौरान गांव के ही परवेज, शोएब, अमन रितिक, नानू, आकाश और सनी निवासी शाहपुर ने उसके भाई को घेर लिया.
आरोप है कि इन लोगों ने समीर को लाठी-डंडों से दौडा कर पीटा. हमले में समीर गंभीर रूप से घायल हो गया. समीर घर पहुंचा तो आरोपित पक्ष के साजिदस, सानिया सालिया, शहजाद, नौशाद, कोतिन, जामीन, सोनी जहीरा वहां आ धमके.
आरोप है कि आरोपितों ने लाठी-डंडों, बलकटी और सरियों से हमला कर दिया. बताया कि हमले में उसके भाई समीर की हाथ की हड्डी टूट गई और 'साजिद' गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों को एकत्र होता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. समीर पर हुए हमले की वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना ली, जो अब वायरल हो रही है. खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं.
