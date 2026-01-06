ETV Bharat / state

सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से मारपीट का वीडियो सामने आया है. इस मामले में एक पक्ष की तरफ से तहरीर भी दी गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 6, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग आपस में बीच सड़क पर मारपीट करते हुए दिख रहे है. ये मामला लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. इस मामले में प्रहलादपुर गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर भी दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिलाओं समेत 16 को नामजद मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर बाजार में पहलादपुर निवासी युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इसके बाद आरोपित पक्ष के लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया. हमले में युवक के हाथ की हड्डी टूट गई और भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

लक्सर में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे (Social media)

पहलादपर गांव निवासी इंतजार ने थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि उसका भाई समीर गोवर्धनपुर बाजार में घर का कुछ सामान लेने के लिए गया था. इसी दौरान गांव के ही परवेज, शोएब, अमन रितिक, नानू, आकाश और सनी निवासी शाहपुर ने उसके भाई को घेर लिया.

आरोप है कि इन लोगों ने समीर को लाठी-डंडों से दौडा कर पीटा. हमले में समीर गंभीर रूप से घायल हो गया. समीर घर पहुंचा तो आरोपित पक्ष के साजिदस, सानिया सालिया, शहजाद, नौशाद, कोतिन, जामीन, सोनी जहीरा वहां आ धमके.

आरोप है कि आरोपितों ने लाठी-डंडों, बलकटी और सरियों से हमला कर दिया. बताया कि हमले में उसके भाई समीर की हाथ की हड्डी टूट गई और 'साजिद' गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों को एकत्र होता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. समीर पर हुए हमले की वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना ली, जो अब वायरल हो रही है. खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

FIGHTING VIDEO LAKSAR
KHANPUR FIGHT VIDEO
लक्सर में दो पक्षों के बीच झड़प
लक्सर में मारपीट हरिद्वार
FIGHT BETWEEN TWO GROUPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.