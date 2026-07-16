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धनबाद में बेल्ट-डंडों से बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, तीन युवक लापता

धनबाद: झरिया के पाथरडीह थाना क्षेत्र में एक वीडियो के सामने आने पर सनसनी फैल गई है. वीडियो में तीन युवकों को बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते दिखाया गया है. घटना के बाद ये तीनों युवक लापता बताए जा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों में चिंता का माहौल है.

वीडियो से इलाके में चर्चाओं का दौर

वीडियो में कुछ युवक तीन अन्य युवकों को बेल्ट और डंडों से बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वीडियो में पीटाई का शिकार बताए जा रहे तीन युवक घटना के बाद से लापता हैं. परिजनों ने उनकी सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर पाथरडीह थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.

परिजनों के अनुसार, लापता युवकों की पहचान मिहिर मल्लिक, जयदेव मल्लिक और विक्की मल्लिक के रूप में हुई है. तीनों कतरासगढ़ स्थित रामकनाली ओपी क्षेत्र के खेपचाटांड़ बस्ती के निवासी हैं. परिवार का कहना है कि वे चासनाला में एक रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया.

जब से मारपीट का वीडियो सामने आया है जिसमें तीनों युवक दिखाई दिए, तब परिवार की चिंता और बढ़ गई. परिजनों ने पुलिस से तीनों की जल्द से जल्द सकुशल बरामदगी तथा मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संदिग्धों से पूछताछ