लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे: सड़क को पंखे से सुखाते हुए वीडियो वायरल, अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पंखे से सड़क सूखाने का वीडियो से साझा कर, सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:10 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं. उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद एक्सप्रेसवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सड़क पर पानी भरा दिखाई दे रहा है.
जिसका वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है.
उन्होंने कहा कि करीब 4,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था. उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे थे.
एक्सप्रेसवे को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के दावे के साथ प्रदेश को समर्पित किया गया था, अब उसी एक्सप्रेसवे के गड्डे में भरे पानी को पंखे से सुखाने का वीडियो सामने आया है. इसके बाद से विपक्ष योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.
वायरल वीडियो में एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में टूट फूट दिखाई दे रही है. वीडियो में कुछ कर्मचारी पंखे की मदद से सड़क को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं. जिसको अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता एवं तकनीकी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए है.
अखिलेश यादव ने वीडियो के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपये की लागत से बने एक्सप्रेसवे की हालत ऐसी हो गई कि सड़क को सुखाने के लिए पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है. उनके पोस्ट के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भी एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं.
लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को तेज और सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है.
ये भी पढ़ें: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली पर रोक, NHAI ने लापरवाही पर कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट, 3 अफसरों पर भी गिरी गाज