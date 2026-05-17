रायपुर में महिला कैदियों को मिला वीडियो कॉलिंग का तोहफा, जेल विभाग और BSNL के बीच करार, जानिए नियम और शर्तें
बायोमेट्रिक आधार पर होगी वीडियो कॉलिंग, जल्द बाकी 4 संभागों में भी होगी शुरुआत, रितेश तंबोली की रिपोर्ट-
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 1:26 PM IST
रायपुर: सेंट्रल जेल ने महिला बंदियों और उनके परिजनों के लिए अच्छी और राहत भरी पहल की है. जेल में अब महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की गई है. मदर्स डे के मौके पर शुरू हुई इस सुविधा से महिला बंदी अपने परिवार से सीधे वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगी. इसके लिए जेल विभाग और BSNL के बीच अनुबंध किया गया है. ये किस तरह लागू होगी, कितने समय, कितने बार और भी क्या शर्तें हैं इसे लेकर ETV भारत ने एक स्पेशल रिपोर्ट की-
बायोमेट्रिक कार्ड से होगी कॉलिंग
जेल प्रशासन के अनुसार यह पूरी व्यवस्था बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है. हर महिला बंदी का एक विशेष कार्ड बनाया गया है. कार्ड में मौजूद राशि के आधार पर महिला बंदी वीडियो कॉल कर सकेगी. बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद कॉलिंग शुरू होगी और स्क्रीन पर बंदी का नाम दिखाई देगा.
सप्ताह में एक बार मिलेगी सुविधा
महिला बंदी सप्ताह में एक दिन अपने परिजनों से अधिकतम 5 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगी. इस सुविधा के लिए प्रति मिनट 5 रुपए शुल्क तय किया गया है. समय पूरा होने के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी.
पहले रायपुर, फिर चार संभागों में होगी शुरुआत
अभी यह सुविधा रायपुर सेंट्रल जेल के महिला बंदी गृह में शुरू की गई है, जहां करीब 200 महिला बंदी रहती हैं. आने वाले समय में दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की जेलों में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी. फिलहाल प्रदेश की 33 जेलों में सामान्य फोन कॉलिंग सुविधा पहले से मौजूद है. रायपुर सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक योगेश क्षत्री ने बताया कि दूर-दराज से आने वाले परिजनों को इस सुविधा से राहत मिलेगी. वीडियो कॉलिंग शुरू होने के बाद लंबी दूरी तय कर जेल पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है.
अधिवक्ताओं ने की वकीलों से मुलाकात की मांग
रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी ने इस पहल को सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि पहले फोन पर केवल एक व्यक्ति ही बंदी से बात कर पाता था, लेकिन अब पूरा परिवार एक साथ जुड़ सकेगा. साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए भी ऐसी सुविधा शुरू करने की मांग की. वहीं महिला अधिवक्ता इंद्राणी चौधरी ने कहा कि वीडियो कॉलिंग से महिला बंदियों को मानसिक सहारा मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बंदियों को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति फिर से शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि पक्षकार और वकील के बीच संवाद जरूरी होता है.
जेल में बंद कैदियों के साथ कई बार अनहोनी होने जैसी बातें भी परिजन उठाते रहते हैं ऐसे में ये पहल महिला कैदियों को मानसिक सहारा तो देगी ही साथ ही परिजनों को भी राहत देगी. वहीं ये पहल डिजिटल और आधुनिक होते भारत में जेल के भी कुछ योगदान का उदाहरण बन रही है.