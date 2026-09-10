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खुशी का इजहार 'खामोशी' से : पंचायत-निकाय चुनाव में विजय जुलूस की इजाजत नहीं, आयोग ने लगाई रोक

जीत का प्रमाण-पत्र लें, घर जाकर मनाएं जश्न : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान भीड़ जुटाने और समूह में नामांकन कराने जैसी प्रवृत्तियों पर आयोग ने रोक लगाने की कोशिश की है. प्रत्याशी सीमित संख्या में प्रस्तावकों के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें ताकि अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. इसी सोच के तहत परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आयोग की गाइडलाइन का सबसे अहम संदेश साफ है कि जीतिए, प्रमाण-पत्र लीजिए और घर जाकर जश्न मनाइए.

जयपुर : प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत का जश्न सड़कों पर नहीं, घर और समर्थकों के बीच मनाना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. विजयी प्रत्याशी निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र लेने के बाद अपने परिवार, समर्थकों और आमजन के साथ खुशी मना सकेंगे, लेकिन जीत के जुलूस के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी. आयोग का मानना है कि चुनावी जीत के बाद निकाला जाने वाला जुलूस कई बार कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. ऐसे में कोई भी प्रत्याशी जीत के बाद सार्वजनिक तौर पर विजय जुलूस नहीं निकाल सकता.

राजेश्वर सिंह ने कहा कि निर्वाचित प्रत्याशी अपने परिवार, सहयोगियों और आम जनता के साथ खुशी मना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है. रोक सिर्फ उस सार्वजनिक जुलूस पर है, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक सड़क पर निकलकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं. आयोग के मुताबिक चुनाव परिणाम के बाद माहौल पहले से ही संवेदनशील रहता है. एक तरफ विजयी प्रत्याशी और समर्थकों में उत्साह होता है तो दूसरी तरफ हारने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों में निराशा रहती है. ऐसे में छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है.

एक नारा बिगाड़ सकता है पूरा माहौल : उन्होंने कहा कि विजय जुलूस में कई बार असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं. भीड़ में किसी व्यक्ति की ओर से भड़काऊ नारा, उत्तेजक टिप्पणी या प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करने वाली बात कही जाती है तो इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. यही तनाव आगे चलकर विवाद में बदल सकता है. आयोग की चिंता सिर्फ जुलूस की भीड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि भीड़ के बीच होने वाली राजनीतिक नारेबाजी और संभावित टकराव को लेकर भी है. खासकर पंचायत और निकाय चुनावों में मुकाबला बेहद स्थानीय और कई बार व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाता है. ऐसे में जीत के बाद होने वाला शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक विवाद को बढ़ा सकता है.

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निकाय के बाद पंचायत चुनाव में भी यही नियम : सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिबंध सिर्फ मौजूदा नगर निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत चुनाव में भी विजय जुलूस पर रोक लागू रहेगी. ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक चुनाव परिणाम के बाद जीत का जश्न निजी या सीमित दायरे में मनाना होगा. राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब परिणाम के साथ बोर्ड गठन की सियासत भी शुरू होने वाली है. ऐसे में आयोग का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.

चुनावी जीत के बाद सड़क पर शक्ति प्रदर्शन नहीं : स्थानीय चुनावों में जीत के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़, ढोल-नगाड़े, नारेबाजी और जुलूस आम राजनीतिक दृश्य रहे हैं, लेकिन इस बार आयोग ने साफ कर दिया है कि जीत का जश्न मनाइए, लेकिन सड़क पर शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए. आयोग का फोकस चुनाव प्रक्रिया को सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित रखने के बजाय परिणाम के बाद भी शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है. संदेश सीधा है- जीत आपकी, खुशी आपकी, लेकिन जुलूस नहीं.