भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत से बढ़ रहा बेटियों का हौसला, UPCA उपाध्यक्ष बोले- अब और बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर न केवल देश का नाम ऊंचा किया है, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान दी है. इस जीत का असर लोगों के दिलों के साथ विभिन्न क्रिकेट एकेडमी में भी दिखने लगा है, जहां लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी बेटी के लिए कौन सा कोच व ग्रांउड मुफीद रहेगा. गाजियाबाद भी बदलाव की इस बयार से अछूता नहीं है.

इस बारे में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा ने विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद महिलाओं का क्रिकेट की तरफ रुझान काफी बढ़ा है. संगठन के पदाधिकारियों के पास फोन कर लोग यह जानकारी लेने को आतुर हैं कि वे अपनी बेटियों को क्रिकेट में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी शुरुआत कैसे की जाए. साथ ही उनकी बेटियां कहां क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकती हैं और कहां स्पेशल कोचिंग मिल सकती है, जैसे सवाल लगातार उनके पास आ रहे हैं. हमें केवल उम्मीद ही नहीं, बल्कि हम आश्वस्त हैं कि अब क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा (ETV Bharat)

महिलाओं की बढ़ेगा भागीदारी: उन्होंने कहा कि गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद हमारे पास लगातार लोगों के कॉल आए कि रजिस्ट्रेशन कब से खुल रहा है और कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. यानी अब लोग चाह रहे हैं कि उनके घर की बेटियां क्रिकेट के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएं. गाजियाबाद की विभिन्न क्रिकेट अकादमी में महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 15 से 20 प्रतिशत है. हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी. आज महिलाएं केवल महिला टीम में ही नहीं, बल्कि पुरुषों के साथ भी क्रिकेट खेल रही हैं और अपना खेल बेहतर कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में क्रिकेट के क्षेत्र में महिला और पुरुषों की भागीदारी बराबर होगी.