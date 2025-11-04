भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत से बढ़ रहा बेटियों का हौसला, UPCA उपाध्यक्ष बोले- अब और बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी
UPCA उपाध्यक्ष ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि अब क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी. उनके साथ कई कोच ने भी खुशी जताई
Published : November 4, 2025 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर न केवल देश का नाम ऊंचा किया है, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान दी है. इस जीत का असर लोगों के दिलों के साथ विभिन्न क्रिकेट एकेडमी में भी दिखने लगा है, जहां लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी बेटी के लिए कौन सा कोच व ग्रांउड मुफीद रहेगा. गाजियाबाद भी बदलाव की इस बयार से अछूता नहीं है.
इस बारे में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा ने विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद महिलाओं का क्रिकेट की तरफ रुझान काफी बढ़ा है. संगठन के पदाधिकारियों के पास फोन कर लोग यह जानकारी लेने को आतुर हैं कि वे अपनी बेटियों को क्रिकेट में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी शुरुआत कैसे की जाए. साथ ही उनकी बेटियां कहां क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकती हैं और कहां स्पेशल कोचिंग मिल सकती है, जैसे सवाल लगातार उनके पास आ रहे हैं. हमें केवल उम्मीद ही नहीं, बल्कि हम आश्वस्त हैं कि अब क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी.
महिलाओं की बढ़ेगा भागीदारी: उन्होंने कहा कि गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद हमारे पास लगातार लोगों के कॉल आए कि रजिस्ट्रेशन कब से खुल रहा है और कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. यानी अब लोग चाह रहे हैं कि उनके घर की बेटियां क्रिकेट के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराएं. गाजियाबाद की विभिन्न क्रिकेट अकादमी में महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 15 से 20 प्रतिशत है. हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी. आज महिलाएं केवल महिला टीम में ही नहीं, बल्कि पुरुषों के साथ भी क्रिकेट खेल रही हैं और अपना खेल बेहतर कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में क्रिकेट के क्षेत्र में महिला और पुरुषों की भागीदारी बराबर होगी.
बेटियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक: उनके अलावा क्रिकेट कोच गोल्डी सहगल ने कहा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद अब बेटियों में जोश काफी बढ़ा हुआ है. यह जीत केवल क्रिकेट मैच की ही जीत नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनी है. अभिभावक विचार रहे हैं कि उनकी बेटियां क्रिकेट खेलें और ऊंचे मुकाम पर पहुंचें, जिससे उन्हें भी क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले. पहले माता-पिता बेटियों को क्रिकेट खेलने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब बेटियों की क्रिकेट के क्षेत्र में भागीदारी और बढ़ेगी की आने वाले वर्षों में गाजियाबाद से कई नई प्रतिभाएं आगे आएंगी.
लोगों की सोच में आ रहा बदलाव: वहीं क्रिकेट कोच संजीव शर्मा का कहना है, इस जीत ने हर बेटी के दिल में क्रिकेट के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है. अब बेटियां क्रिकेट में अपना भविष्य देख रही हैं और यह बदलाव सबसे बड़ी उपलब्धि है. बेटियों के क्रिकेट खेलने के प्रति समाज की सोच में भी बदलाव आया है. अभिभावक अब बेटियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल के मैदान में उतरने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.
