ETV Bharat / state

बिहार में बुराई पर अच्छाई की जीत, 10वीं बार नीतीशे कुमार: श्याम बिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लगातार 10 बार सीएम पद की शपथ लेने वाला विश्व में शायद ही कोई और होगा.

BIHAR NITISH KUMAR
श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि यह लगातार जनविश्वास का प्रमाण है, जिसने एक बार फिर एनडीए नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

डबल इंजन की सरकार बिहार का करेगी विकास: स्वास्थ्य मंत्री ने नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव और दूरदर्शिता से बिहार को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से ही बिहार का विकास संभव है.

श्याम बिहारी जायसवाल का बयान (ETV Bharat Chhattisgarh)

"पीएम मोदी के नेतृत्व ने दिलाई जीत": श्याम बिहारी जायसवाल ने इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. मंत्री ने कहा "पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और भरोसे की राजनीति ने राज्य में निर्णायक भूमिका निभाई है. बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी. केंद्र और राज्य की संयुक्त प्रतिबद्धता बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी." उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा.

मंत्री ने कहा कि बिहार के भविष्य के लिए वे आशान्वित हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार जल्द ही देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा.

हिडमा के खात्मे के साथ ही बीजापुर के अत्यंत दुर्गम ग्राम गमपुर पहुंची जनपद पंचायत की टीम
बलौदाबाजार कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 28 साल की सजा
CGPSC रिजल्ट: समेकित मेरिट सूची जारी, देवेश प्रसाद साहू टॉपर !

TAGGED:

BIHAR NITISH KUMAR
VICTORY OF GOOD OVER EVIL IN BIHAR
बिहार सीएम नीतीश कुमार
श्याम बिहारी जायसवाल
SHYAM BIHARI JAISWAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.