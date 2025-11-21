बिहार में बुराई पर अच्छाई की जीत, 10वीं बार नीतीशे कुमार: श्याम बिहारी जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लगातार 10 बार सीएम पद की शपथ लेने वाला विश्व में शायद ही कोई और होगा.
कोरिया: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि यह लगातार जनविश्वास का प्रमाण है, जिसने एक बार फिर एनडीए नेतृत्व पर भरोसा जताया है.
डबल इंजन की सरकार बिहार का करेगी विकास: स्वास्थ्य मंत्री ने नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव और दूरदर्शिता से बिहार को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से ही बिहार का विकास संभव है.
"पीएम मोदी के नेतृत्व ने दिलाई जीत": श्याम बिहारी जायसवाल ने इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. मंत्री ने कहा "पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और भरोसे की राजनीति ने राज्य में निर्णायक भूमिका निभाई है. बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी. केंद्र और राज्य की संयुक्त प्रतिबद्धता बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी." उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा.
मंत्री ने कहा कि बिहार के भविष्य के लिए वे आशान्वित हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार जल्द ही देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा.