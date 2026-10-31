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जामिया छात्रों की जीत पर MIM नेता शोएब जमाई का कांग्रेस पर बड़ा हमला, क्रेडिट लेने का लगाया आरोप

MIM नेता शोएब जमाई जामिया छात्रों के साथ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन की मांग को लेकर 18 दिन तक चल छात्रों के आंदोलन के बाद छात्रों को बड़ी जीत मिली. जामिया प्रशासन के द्वारा संविधान बनाने और चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया. वहीं अब छात्रों के इस क्रेडिट को कई पार्टी श्रेय लेना चाहती है.