जामिया छात्रों की जीत पर MIM नेता शोएब जमाई का कांग्रेस पर बड़ा हमला, क्रेडिट लेने का लगाया आरोप
छात्र यूनियन की मांग को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर 12 अक्टूबर से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था.
Published : October 31, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन की मांग को लेकर 18 दिन तक चल छात्रों के आंदोलन के बाद छात्रों को बड़ी जीत मिली. जामिया प्रशासन के द्वारा संविधान बनाने और चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया. वहीं अब छात्रों के इस क्रेडिट को कई पार्टी श्रेय लेना चाहती है.
वहीं इस दौरान एआइएमआइएम से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ.शोएब जमाई छात्रों के आंदोलन पर राजनीतिक पार्टियों पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि छात्रों के इस क्रेडिट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. इस जीत का श्रेय कांग्रेस खुद लेना चाहती है, जिसको लेकर उनके कई नेता ट्वीट कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हो कि इसका श्रेय सिर्फ छात्रों को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने 18 दिन तक प्रशासन के लाठी डंडे सहने के बाद पिछले 18 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, तब जाकर उन्हें यह जीत मिला है. उनके इस कठिन तपस्या का श्रेय कांग्रेस खुद लेना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है. छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए.
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छात्र रिहान बताते हैं कि आज हमें स्टूडेंट यूनियन पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जीत मिला है. इसका पूरा श्रेय आंदोलन में शामिल सभी छात्रों को जाता है. जिन्होंने हमारे साथ दिन-रात खड़े होकर हमारा साथ दिया है. कई छात्र भाई हमारे तिहाड़ जेल तक चले गए. जामिया प्रशासन हमें झुकाना चाहती थी, उन्हें लगा जो 20 साल से चली आ रही परंपरा है, वह नहीं टूटेगी लेकिन हम लोगों के हाथ में विश्वास और कड़े बलिदान से इस पर जीत दर्ज हुई है.
बता दें कि 12 अक्टूबर से छात्र यूनियन की मांग को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें पांच छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनमें से रेहान और जासीम पहले दिन से ही भूख हड़ताल पर बैठकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी. 18वें दिन जामिया प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात किया और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को पानी पिलाकर उनकी हड़ताल को खत्म करते हुए संविधान बनाने की तारीख का ऐलान किया और उसके बाद चुनाव कराने की भी बात कही, तब जाकर यह आंदोलन खत्म हुआ है.
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