कोटा में सफल छात्रों का 'विक्ट्री कार्निवल', गुदड़ी के लालों ने बताई संघर्ष की दास्तां

विक्ट्री कार्निवल में JEE व NEET में सफल विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें कोटा में आकर कोचिंग करने के बाद किस तरह से सफलता मिली.

Victory Carnival In Kota
विक्ट्री कार्निवल का दृश्य (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 5:46 PM IST

5 Min Read
कोटा: मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में हर साल हजारों छात्र सफल होते हैं. इन सफल रहे विद्यार्थियों के लिए एक कोचिंग संस्थान ने गुरुवार को दशहरा मैदान में विक्ट्री कार्निवल आयोजित किया. वर्ष 2025 की परीक्षाओं में सफल रहे हजारों छात्र-छात्राएं यहां पहुंचे और अपनी सफलता का जश्न कोटा के शिक्षकों व फैकल्टी के साथ मनाया. इस दौरान विजयी छात्रों के लिए एक परेड का आयोजन किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया.

इस मौके पर ऐसे 'गुदड़ी के लाल' भी शामिल हुए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना कर सफलता के झंडे गाड़े. इनमें मध्यप्रदेश के रीवा निवासी प्राची पटेल और राजस्थान के बाड़मेर निवासी देराजराम शामिल हैं. इन्होंने कार्निवल में अपनी संघर्षपूर्ण सफलता की कहानी साझा की. इस मौके पर निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक बृजेश माहेश्वरी ने कहा कि कोटा बच्चों के सपने पूरे करता है. यहां टीचर्स भी पूरी मेहनत करते हैं और बच्चे उनकी कद्र करते हैं. यह विक्ट्री सेलिब्रेशन उन्हीं बच्चों का है, जिन्होंने कोटा में रहकर मेहनत कर सफलता का मुकाम हासिल किया. आने वाले बैच को भी इन बच्चों से प्रेरणा मिलती रहेगी.

Victory Carnival In Kota
विक्ट्री कार्निवल की झांकी (ETV Bharat Kota)

सफलता के पीछे छिपी है संघर्ष की कहानी: उन्होंने कहा कि हजारों बच्चे कोटा पहुंचकर पहचान बनाकर चमक-दमक के साथ खड़े हैं. इस दिन का इंतजार सभी अभिभावकों को भी रहता है. आज इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत की पूरी कहानी है. किसी ने मोबाइल का उपयोग छोड़ा, तो किसी ने परिवार के शादी-विवाह समारोह से दूरी बनाई. कोटा में रहकर सभी ने कड़ी मेहनत की है. कार्यक्रम में JEE मेन, JEE एडवांस्ड व NEET-UG में सफल हुए छात्रों का सम्मान किया गया. इन भावी डॉक्टरों व इंजीनियरों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे.

Victory Carnival In Kota
कार्निवल में प्रस्तुति देते बच्चे (ETV Bharat Kota)

इस दौरान छात्रों ने जमकर नृत्य किया, साथ ही अभिभावकों व शिक्षकों ने भी उनके साथ झूम-नाचकर उल्लास व्यक्त किया. कार्निवल परेड में विभिन्न कलाकार झूमते-नाचते हुए विद्यार्थियों के बीच से गुजरे. परेड में कार्टून किरदार, विंटेज कार, जोकर, संतुलन खेल व नृत्य की धूम रही. समारोह में एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. गोविन्द माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, नवीन माहेश्वरी व डॉ. बृजेश माहेश्वरी ने भावी इंजीनियरों व मेडिकोज का सम्मान किया.

Victory Carnival In Kota
NEET में सफल छात्रा प्राची माता—पिता के साथ (ETV Bharat Kota)

शिक्षा संबल योजना में निःशुल्क पढ़ी प्राची: मध्यप्रदेश के रीवा निवासी प्राची पटेल ने शिक्षा संबल अभियान के तहत कोटा में निःशुल्क कोचिंग व हॉस्टल सुविधा प्राप्त कर पढ़ाई की. प्राची ने बताया कि 12वीं कक्षा के दौरान टीचर्स ने मुझे शिक्षा संबल योजना और कोटा में निःशुल्क कोचिंग की जानकारी दी. मैंने परीक्षा दी और दूसरा नंबर प्राप्त किया. इसके बाद कोटा में रहकर अच्छी तैयारी की. यहां टीचर्स और स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया. उनकी बदौलत ही मैंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और रीवा के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकी. प्राची के पिता कृष्ण कुमार पटेल रीवा में किसान हैं, जबकि मां सरोज गृहणी हैं. उनकी छोटी बहन रुचि भी कोटा में ही 'शिक्षा संबल' के माध्यम से निःशुल्क मेडिकल प्रवेश कोचिंग कर रही है. भाई ने हाल ही में SSC की परीक्षा पास कर नौकरी प्राप्त की है.

Victory Carnival In Kota
माता—पिता के साथ देराजराम (ETV Bharat Kota)

बाड़मेर से AIMS तक पहुंचने वाले देराजराम ने सुनाई अपनी दास्तान: राजस्थान के बाड़मेर के चौहट्टन स्थित ढाणी सोडियार के निवासी देराजराम जाट वर्तमान में जोधपुर AIIMS से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने NEET-UG में 285वीं ऑल इंडिया रैंक व OBC श्रेणी में 75वीं रैंक प्राप्त की, जिसके बल पर उन्हें MBBS में प्रवेश मिला. वह अपने दादा व नाना के परिवार में पहले व्यक्ति हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं. देराजराम ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की और डॉक्टर बनने का सपना देखा. साल 2021 में 12वीं के साथ ही पहली बार NEET-UG की परीक्षा दी, जिसमें 148 अंक आए. इस दौरान पिता घेवरराम भी काम नहीं कर पा रहे थे, इस कारण घर के काम भी संभालने पड़े. उनकी मां हेमी देवी गृहणी थी. बाद में देराजराम ने जिद की और कोटा आ गए. देराजराम बोले, ' यहां कोचिंग संस्थान ने मेरी मदद की. आखिरकार मैंने चौथे प्रयास में सफलता पाई और 2025 में अच्छी रैंक लेकर आया.' उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोटा की कोचिंग को देते हुए कहा कि अगर वे यहां नहीं आते और संस्थान ने सहयोग न किया होता, तो वह MBBS का सपना पूरा नहीं कर पाते.

