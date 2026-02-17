पटाखा फैक्ट्री संचालक पर पीड़ितों ने दर्ज कराया केस, लालच व लापरवाही ने ली मजदूरों की जान
परिजनों का आरोप है कि पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी.
Published : February 17, 2026 at 1:50 PM IST
खैरथल: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक व अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया. हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों में आक्रोश है. परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी. मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरण के जोखिम भरा काम कराया जा रहा था. एक सप्ताह में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के तहत प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की है.
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में मारे गए मिंटू के भाई राजकुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें कहा कि फैक्ट्री मालिक और प्रबंधन को पहले से जानकारी थी कि फैक्ट्री में काम की प्रकृति खतरनाक है. बिना सुरक्षा इंतजाम के कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसके बावजूद मजदूरों को हेलमेट, दस्ताने और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए. उन्होंने आरोप लगाया कि लालच और लापरवाही से मजदूरों की जान जोखिम में डाली, जिसका नतीजा यह ब्लास्ट रहा.
ये नामजद: एफआईआर में फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार निवासी गाजियाबाद (यूपी), हेमंत कुमार शर्मा निवासी शाहजहांपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़, कंपनी सुपरवाइजर अभिनंदन तिवारी निवासी मटियरिया, मोतिहारी (बिहार) तथा ठेकेदार अजीत पुत्र सुरेंद्र निवासी खुशखेड़ा, खैरथल-तिजारा को नामजद किया गया. इधर, सरकार को एक सप्ताह में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी. इसमें हादसे के कारण, जिम्मेदार पक्षों की भूमिका और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय शामिल होंगे.
क्षेत्र में शोक और आक्रोश: घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश है. मृतकों के परिजन न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने निष्पक्ष जांच व हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर फैक्ट्री सील कर दी. तकनीकी टीम से ब्लास्ट के कारणों की जांच कराई जा रही है.
