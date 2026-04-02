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'हाथ छूटा और प्राण छूटा', किसी की मां तो किसी की पत्नी ने गंवाई जान, भगदड़ पीड़ितों का छलका दर्द

नालंदा भगदड़ को 48 घंटे से अधिक हो चुका है लेकिन अबतक परिवार सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है. सभी लगातार रो रहे हैं.

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नालंदा भगदड़ के पीड़ितों का दर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 2:29 PM IST

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नालंदा: मंगलवार को बिहार के नालंदा में दर्दनाक हादसा हुआ था. बिहारशरीफ के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान मची भगदड़ में 9 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी की पत्नी का साथ छूट गया. कोई खुद हादसे का शिकार होकर गंभार रूप से घायल है. पीड़ित परिवार हादसे को उस मंजर को याद कर अभी भी सिहर जाता है.

बेटी के सामने मां की मौत: वहीं, नूरसराय प्रखंड के मथुरापुर गांव निवासी कमलेश राम की पत्नी रेखा देवी की इस हादसे में मौत हो गई है. रेखा अपनी बेटी शर्मिला के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी. शर्मिला की शादी 10 दिन पहले हुई थी. चैत नवरात्र के आखिरी मंगलवार होने की वजह से सभी पूजा के लिए गए थे.

नालंदा हादसे की दर्दनाक सच्चाई (ETV Bharat)

'हाथ नहीं छूटता तो मां बच जाती': शर्मिला कहती है कि मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही के कारण उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है. वह बताती है कि पहले सभी लोग कतारबद्ध होकर आ रहे थे लेकिन अचानक पुरोहित ने सभी के लिए एक साथ रास्ता खोल दिया. जिस वजह से अफरातफरी मची और लोग एक-दूसरे पर गिरकर नीचे गिरने लगे. उसने मां का हाथ पकड़ा था लेकिन भीड़ के कारण धीरे-धीरे मां का हाथ छूट गया. जबतक फिर से उनको ढूंढना शुरू किया, काफी देर हो चुकी थी.

"भीड़ में पंडा ने रास्ते का लाठी हटा दिया. एक साथ बहुत लोगों को अंदर आने दे दिया, जिससे भीड़ में मम्मी भी दब गई. मम्मी ने हाथ दिया, पकड़े लेकिन लोगों की भीड़ के कारण हाथ छूट गया. हम भी दबा गए. हमको खींचकर निकाला गया, जब मम्मी के पास साइड से गए तो देखे कि वह नहीं रही."- शर्मिला देवी, मृतक रेखा देवी की बेटी

गहने और पैसे भी गायब: शर्मिला ने आरोप लगाया कि जब मां बेहोश होकर गिरीं तो उनके गहने-आभूषण भी किसी ने शरीर से निकाल लिया. 4-5 हजार रुपये भी थे, जो गायब थे. मृतक रेखा को तीन पुत्री और दो पुत्र संतान है. बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा पढ़ाई कर रहा है और बड़ा बेटा मजदूरी का काम करता है. घर की देखरेख वही करती थी, क्योंकि रेखा के पति कमलेश बीमार रहते हैं. कांके मेंटल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है.

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रोता-विलखता पीड़ित परिवार (ETV Bharat)

'पत्नी को नहीं बचा सका': वहीं, दीपनगर थाना क्षेत्र बाज़ार निवासी अर्जुन सिंह की पत्नी कांति देवी भी भगदड़ में चल बसी. सब्जी विक्रेता अर्जुन ने बताया कि सुबह 7 बजे परिवार के साथ 10 लोग निकले थे. 45 मिनट बाद मंदिर पहुंचे तालाब में स्नान करने के बाद प्रसाद खरीद मंदिर परिसर में पूजा करने निकले. वहां बहुत भीड़ थी, कोई व्यवस्था नहीं रहने की वजह से मंदिर के अंदर गड्ढे में गिर गए. जहां पहले से कुछ महिलाएं गिरी हुई थी. बचाव-बचाव कर चिल्ला रही थी. उसी धक्का धुक्की में हमलोग भी दब गए. हादसे में मेरी पत्नी की मौत हो गई.

"भीड़ के बीच हमारे उपर भी सैकड़ों लोग गिर गए. एक घंटे तक दबे रहने के बाद पत्नी को बचाने के लिए मदद मांगे लेकिन कोई नहीं पहुंचा था. उसी दौरान स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी. भतीजी का इलाज चल रहा है."- अर्जुन सिंह, मृतक कांति देवी का पति

'पुजारी की गलती के कारण हुआ हादसा': अर्जुन सिंह कहते हैं कि घटना का कारण मंदिर के पुजारी थे, जो दूसरे दरवाजे से पैसे लेकर श्रद्धालुओं को अंदर आने देते थे और पूजा कराकर निकाल रहे थे. वह प्रशासन को भी इसके लिए जिम्मेदारी ठहराते हैं, क्योंकि वहां कोई पुलिस-प्रशासन का आदमी नहीं था. अर्जुन दुखी मन से कहते हैं, 'पहली बार परिवार के साथ पूजा करने गए थे और परिवार को खो दिए. ढाई साल पहले एक हादसे में बेटा खोए, अब 50 वर्षीय पत्नी चली गई. परिवार में 4 बेटा और दो बेटी है. जिनमें मृतक दूसरे नंबर के पुत्र की विधवा पत्नी और 3 बच्चों का परवरिश करना मुश्किल हो गया है.'

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पूजा करतीं स्थानीय महिलाएं (ETV Bharat)

'मैट्रिक पास होने के बाद गई थी दर्शन करने': मैट्रिक पास करने वाली छात्रा प्रियंका कुमारी ने बताया कि वह इस बार परीक्षा पास कर मनोकामना पूर्ण होने पर मां शीतला के दरबार पर प्रसाद चढ़ाने गई थी. वह बताती है, चैत के आखिरी मंगलवार की वजह से भीड़ ज्यादा थी. पुलिस नहीं रहने की वजह से यह हादसा हुआ. अगर प्रशासन रहता तो घटना नहीं घटती.'

मंदिर का ऐतिहासिक महत्व: मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है. स्थानीय अमित कुमार बताते हैं कि यह मंदिर 5500 साल पुराना है.चीनी यात्री फाह्यान ने भी अपनी किताब में इस मंदिर का जिक्र किया था. पुराण में भी वर्णन है कि यहां पीपल के नीचे शीतलता है. यहां भगवान कृष्ण और भीम जरासंध से मल युद्ध के लिए जा रहे थे तो मीठी कुआं से स्नान कर यहां से पूजा अर्चना कर आगे कोसुक नदी के पास विश्राम भी किए थे.

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मघड़ा शीतला मंदिर (ETV Bharat)

"मघड़ा मां शीतला मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है. जहां दर्शन-पूजन से असाध्य रोग विशेषकर चेचक दूर होने और मनोकामनाएं पूरी होने की प्रबल मान्यता है. शीतला अष्टमी पर यहां चूल्हा नहीं जलाया जाता और बासी भोजन (बसियौड़ा) का भोग लगाया जाता है. मान्यता अनुसार, यहां सती के अंश से मूर्ति प्रकट हुई थी. ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यता के कारण यहां मां शीतला की पूजा के लिए आसपास और दूर-दराज से भी लोग आते हैं."- डॉ. अमित कुमार, स्थानीय जानकार

भगदड़ मामले में एक्शन: इस मामले में अबतक दीपनगर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है. वहीं 4 पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया और 20 नामजद और 20 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार पुजारियों में अनुज कुमार पांडे, अवधेश कुमार मिश्रा, विवेकानंद पांडे और निरंजन कुमार पांडे शामिल हैं.

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